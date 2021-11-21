كونتي: هزمنا ليدز في نسقه المرتفع.. اللاعبون أظهروا لي قدرتهم على الفوز

أبدى أنطونيو كونتي مدرب توتنام هوتسبر سعادته بالفوز على ليدز يونايتد بهدفين مقابل هدف وحيد ضمن منافسات الأسبوع الثاني عشر للدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال كونتي في تصريحاته لسكاي سبورتس عقب المباراة: "في الشوط الأول عانينا كثيرا بدنيا وتكتيكيا. أعتقد أننا في الشوط الثاني غيرنا بعض الأمور وأردنا اللعب بنفس حدة ليدز".

وأضاف "بعد المباراة كنت خائفا بعض الشيء بخصوص الحالة البدنية للاعبين بعد 3 أسابيع، وما إذا كان من الممكن أن يلعبوا 90 دقيقة بنفس حدة الشوط الثاني".

وأوضح "أنا سعيد للغاية. في الشوط الثاني كنا نستحق الفوز وخلقنا العديد من الفرص. قلت للاعبين أنها كانت نقطة الانطلاق التي نحتاج للبناء عليها. أشعر أن الجماهير تعتمد علينا".

وتابع كونتي "لم نلعب جيدا في الشوط الأول وخسرنا العديد من الثنائيات، ولكن ربما كان تلقي الهدف في آخر دقيقة من الشوط الأول جيدا، لأن اللاعبين أظهروا لي بين الشوطين أنهم قادرون على الفوز بالمباراة".

وواصل "في الشوط الثاني صححت الوضع. نظرت للإحصائيات وعلمت أن ليدز أفضل فرق الدوري في الركض، ولذلك هزمناهم في هذا النسق المرتفع".

واختتم المدرب الإيطالي "فزنا بالمباراة وكنا نستحق هذا الفوز. لعبنا كرة قدم جذابة وكانت الجماهير معنا. لدينا الثقة وهذا شعور عظيم. نريد مواصلة التغيير، ونريد تغيير كل شيء".

وحقق كونتي الفوز الأول له في البريميرليج، في ثالث مبارياته كمدرب لتوتنام هوتسبر، حيث فاز على فيتيسه الهولندي في دوري المؤتمر، ثم تعادل مع إيفرتون سلبيا في المباراة الأخيرة قبل التوقف الدولي.