أنشيلوتي: كروس ومودريتش لا يزالا الأفضل في العالم

يرى كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد بأن لوكا مودريتش وتوني كروس لا يزالا لاعبي الوسط الأفضل في العالم على الرغم من تقدمهم في العمر.

وفاز ريال مدريد على غرناطة بأربعة أهداف مقابل هدف واحد في المباراة التي أقيمت على ملعب الأخير ضمن مباريات الجولة الـ 14 من الدوري الإسباني.

وشهدت المباراة صناعة توني كروس للهدف الأول والثاني، بينما صنع لوكا مودريتش الهدف الثالث.

وقال أنشيلوتي خلال المؤتمر الصحفي بعد المباراة: "أسينسيو بدأ في تحقيق ما أطلبه منه، هنالك الكثير من المنافسة في هذا المركز، والشيء الأهم أن يقدم كل ما لديه حين يلعب، اليوم لعب بشكل جيد وسجل هدفا".

وتابع "أجريت التغييرات لإراحة اللاعبين الذين لعبوا دقائق أكثر ولكي أعطي الفرصة لمن لم يلعب".

واستمر "الفريق جيد بدنيا وأكثر ما يعجبني هي الجودة التي لعبنا بها، ولكن في نهاية الشوط الأول قمنا بتخفيض الحدة مما سمح لهم بتشكيل خطورة".

وأردف "ميليتاو لم يلعب اليوم من أجل إراحته وسأفلع ذلك أبضا مع اللاعبين المرهقين في قادم المباريات".

وأضاف "ليس هنالك الكثير لأقوله حول كروس ومودريتش، المستوى الذي يلعبان به عال للغاية، ما زالا أفضل لاعبي الوسط في العالم، أحيانا يقومان بفعل بعض الأمور التي لا أطلبها منهم ومع ذلك يفعلوناه بطريقة رائعة، قد يستمرون لعدة سنوات على المدى القصير، وعلى المدى الطويل لدينا فالفيدري وكامافينجا وبلانكو أيضا".

وأكمل "قمت باستبدال فينيسيوس ليتجنب المشاكل، كانت المباراة حادة بعض الشيء من جانبه لذلك فضلت استبداله".

وواصل "فاييخو يستحق أن يلعب مثل الآخرين وهو لاعب احترافيته عالية".

وأتم "لقطة الطرد؟ لا أعلم ولكنها لم تكن مؤثرة على مجريات المباراة".

وتعرض مونتشو لاعب غرناطة للطرد في الدقيقة الـ 68 بعد تدخله بشكل عنيف على فينيسيوس جونيور.

فوز ريال مدريد رفع رصيده للنقطة الـ 30 في صدارة الدوري بفارق نقطتين عن إشبيلية وريال سوسيداد أصحاب المركزي الثاني والثالث.