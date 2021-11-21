مؤتمر هشام شعبان: الملعب كان بركة مياة.. وسيراميكا كافح حتى النهاية أمام فاركو

شدد هشام شعبان المدير الفني لنادي سيراميكا كليوباترا على أن فريق عانى بسبب المناخ مشيرا إلى أنه كان له الغلبة بشكل أكبر أمام فاركو.

وفاز فاركو على سيراميكا كليوباترا بهدف دون رد ضمن مباريات الأسبوع الخامس من الدوري المصري في المباراة التي أقيمت على ستاد الإسكندرية.

وقال هيثم شعبان في المؤتمر الصحفي بعد المباراة: "لعبنا في ظروف صعبة بسبب المناخ، الملعب عبارة عن بركة مياة وحاولنا أن نغير أسلوبنا وشكلنا".

وأضاف "فريق فاركو كان محظوظا بسبب الطقس وكان لنا الغلبة بشكل أكبر".

وتابع "كافحنا لآخر دقيقة كما اعتدنا وأشكر اللاعبين على مجهودهم، خسرنا 3 نقاط لكنها ليست نهاية العالم ونتقبل الهزيمة".

وأتم "فاركو عاد لمناطقه بعد الهدف وواجهنا صعوبات، غيرنا طريقة اللعب بعد تغيير شريف دابو وسنحت لنا أكثر من فرصة بعدها".

ورفع فاركو رصيده إلى ست نقاط في المركز العاشر بينما تجمد رصيد سيراميكا كليوباترا عند 8 نقاط في المركز الخامس.