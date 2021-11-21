تشكيل الدوري - تغيير واحد لـ الاتحاد.. وأفيري يقود هجوم المقاصة

الأحد، 21 نوفمبر 2021 - 19:23

كتب : FilGoal

حسام حسن - سموحة والاتحاد السكندري

أعلن حسام حسن مدرب الاتحاد السكندري عن تشكيل فريقه لمواجهة مصر للمقاصة ضمن منافسات الأسبوع الخامس للدوري المصري الممتاز.

وجاء تشكيل الاتحاد كالتالي:

حراسة المرمى: محمد عبد المنصف

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خط الدفاع: هشام صلاح- السيد سالم – مورو ساليفو– صبري رحيل

خط الوسط: خالد الغندور – فوزي الحناوي – سعيدو سومبوريه – أحمد نبيل مانجا – مروان عطية

خط الهجوم: كريستوفر موبولولو

وجاء تشكيل مصر للمقاصة كالتالي:

حراسه المرامي: محمد مجدي.

خط الدفاع: على فتحى - أحمد صبيحة – أحمد منعم – هشام شعبان

خط الوسط: محمد محسن ليلة – سعيد الونش – سيرجي إيريك – حسام عبد الواحد – أتولي جوزيف

خط الهجوم: جون أفيري

الاتحاد يتواجد في المركز السابع برصيد 7 نقاط بينما يتواجد مصر للمقاصة في المركز الـ13 بأربع نقاط.

الاتحاد السكندري الدوري المصري مصر للمقاصة
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