تشكيل الدوري - تغيير واحد لـ الاتحاد.. وأفيري يقود هجوم المقاصة
الأحد، 21 نوفمبر 2021 - 19:23
كتب : FilGoal
أعلن حسام حسن مدرب الاتحاد السكندري عن تشكيل فريقه لمواجهة مصر للمقاصة ضمن منافسات الأسبوع الخامس للدوري المصري الممتاز.
وجاء تشكيل الاتحاد كالتالي:
حراسة المرمى: محمد عبد المنصف
خط الدفاع: هشام صلاح- السيد سالم – مورو ساليفو– صبري رحيل
خط الوسط: خالد الغندور – فوزي الحناوي – سعيدو سومبوريه – أحمد نبيل مانجا – مروان عطية
خط الهجوم: كريستوفر موبولولو
وجاء تشكيل مصر للمقاصة كالتالي:
حراسه المرامي: محمد مجدي.
خط الدفاع: على فتحى - أحمد صبيحة – أحمد منعم – هشام شعبان
خط الوسط: محمد محسن ليلة – سعيد الونش – سيرجي إيريك – حسام عبد الواحد – أتولي جوزيف
خط الهجوم: جون أفيري
الاتحاد يتواجد في المركز السابع برصيد 7 نقاط بينما يتواجد مصر للمقاصة في المركز الـ13 بأربع نقاط.
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