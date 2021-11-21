تشكيل الدوري - تغيير واحد لـ الاتحاد.. وأفيري يقود هجوم المقاصة

مران الإسماعيلي - تدريبات بدنية ومحاولة إصلاح الأخطاء قبل مواجهة المقاولون

طارق جبريل لـ في الجول: سنسلم الزمالك إلى الجهة الإدارية التي ستحدد موقف مجلس الإدارة