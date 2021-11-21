مران الزمالك - كارتيرون يحفز اللاعبين قبل مواجهة البنك الأهلي.. وتخفيف الحمل البدني

عقد الفرنسي باتريس كارتيرون جلسة مع لاعبي الزمالك على هامش التدريب مساء اليوم الأحد بملعب الكلية الحربية.

وحرص كارتيرون على توجيه بعض التعليمات للاعبين لتنفيذها في المران.

كما طالب كارتيرون اللاعبين بالتركيز في الفترة الحالية استعدادا لمواجهة البنك الأهلي وحفزهم على الانتصار في المباراة المقبلة.

وأدى لاعبو الزمالك تدريبات بدنية خفيفة بالجري حول الملعب وحرص كارتيرون على تخفيف الحمل البدني حتى لا يتعرض اللاعبون للإجهاد.

ويستضيف الزمالك فريق البنك الأهلي على استاد القاهرة في الثامنة من مساء غدا الإثنين ضمن مباريات الجولة الخامسة من مسابقة الدوري.

كما خاض اللاعبون تقسيمة قوية خلال المران استعدادا للمواجهة المقبلة في الدوري.

وكشف الموقع الرسمي لنادي الزمالك عن ظهور جميع اللاعبين بمستوى متميز.