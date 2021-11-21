انتهت في إيطاليا - إنتر ميلان (3) - (2) نابولي.. الخسارة الأولى للجنوبي

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة فيورنتينا وميلان، ضمن مباريات الجولة الـ 13 من الدوري الإيطالي.

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ق97 ميرتينز يهدر الفرصة الأخيرة بتسديدة طائشة فوق العارضة

ق91 تسديدة من ماريو روي يتصدى لها هاندانوفيتش ببراعة

ق90 الحكم يحتسب 8 دقائق وقت بدلا من الضائع

ق79 اصطدام بين الحارس ديفيد أوسبينا والمهاجم البوسني إدين دجيكو.. دجيكو يربط رأسه إثر الاصطدام

ق78 جووووووووول دريس ميرتينز يقلص الفارق.. تسديدة رائعة من خارج المنطقة بعد خسارة دجيكو للكرة

ق 75 تبديلين هنا وهناك.. دريس ميرتينز وإليف إلماس بدلا من إنسيني وهيرفينج لوزانو في صفوف نابولي، وفيديريكو ديماركو وروبرتو جاليارديني بدلا من لاوتارو ونيكولو باريلا في إنتر

ق63 تبديلين في صفوف إنتر بنزول أرتورو فيدال وإدين دجيكو بدلا من هاكان تشالهان أوجلو وخواكين كوريا

ق61 جووووووووووول الثالث للنيراتزوري.. بينية من خواكين كوريا تصل إلى لاوتارو مارتينيز الذي يرسلها إلى أقصى يمين الحارس

ق55 تبديل اضطراري في صفوف نابولي بخروج فيكتور أوسيمين للإصابة ونزول أندريا بيتانيا

بداية الشوط الثاني

ق44 جوووووووول الثاني من إيفان بيريسيتش برأسية بعد عرضية من تشالهان أوجلو.. إنتر يتقدم

ق39 رأسية من فيكتور أوسيمين تمر بجوار القائم

ق26 جووووووووووول التعادل من هاكان تشالهان أوجلو

ق25 تقنية الفيديو تؤكد.. ركلة جزاء للنيراتزوري

ق23 لمسة يد ضد كوليبالي داخل منطقة جزاء نابولي.. إنتر يطالب بركلة جزاء

ق20 ركلة حرة لإنتر تصل إلى ميلان شكرينيار الذي يسدد بالرأس ولكن بجوار القائم الأيسر

ق17 جووووووووول بيوتر زيلينسكي يسجل الهدف الأول بتسديدة رائعة بعد تمريرة من لورنزو إنسيني

ق8 رأسية من لاوتارو مارتينيز تمر بجوار القائم

بداية المباراة