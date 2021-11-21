انتهت في إيطاليا - إنتر ميلان (3) - (2) نابولي.. الخسارة الأولى للجنوبي

الأحد، 21 نوفمبر 2021 - 19:00

كتب : FilGoal

خواكين كوريا - إنتر ميلان

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة فيورنتينا وميلان، ضمن مباريات الجولة الـ 13 من الدوري الإيطالي.

لمتابعة المباراة مباشرة من هنا

---------------

ق97 ميرتينز يهدر الفرصة الأخيرة بتسديدة طائشة فوق العارضة

ق91 تسديدة من ماريو روي يتصدى لها هاندانوفيتش ببراعة

ق90 الحكم يحتسب 8 دقائق وقت بدلا من الضائع

ق79 اصطدام بين الحارس ديفيد أوسبينا والمهاجم البوسني إدين دجيكو.. دجيكو يربط رأسه إثر الاصطدام

ق78 جووووووووول دريس ميرتينز يقلص الفارق.. تسديدة رائعة من خارج المنطقة بعد خسارة دجيكو للكرة

ق 75 تبديلين هنا وهناك.. دريس ميرتينز وإليف إلماس بدلا من إنسيني وهيرفينج لوزانو في صفوف نابولي، وفيديريكو ديماركو وروبرتو جاليارديني بدلا من لاوتارو ونيكولو باريلا في إنتر

ق63 تبديلين في صفوف إنتر بنزول أرتورو فيدال وإدين دجيكو بدلا من هاكان تشالهان أوجلو وخواكين كوريا

ق61 جووووووووووول الثالث للنيراتزوري.. بينية من خواكين كوريا تصل إلى لاوتارو مارتينيز الذي يرسلها إلى أقصى يمين الحارس

ق55 تبديل اضطراري في صفوف نابولي بخروج فيكتور أوسيمين للإصابة ونزول أندريا بيتانيا

بداية الشوط الثاني

ق44 جوووووووول الثاني من إيفان بيريسيتش برأسية بعد عرضية من تشالهان أوجلو.. إنتر يتقدم

ق39 رأسية من فيكتور أوسيمين تمر بجوار القائم

ق26 جووووووووووول التعادل من هاكان تشالهان أوجلو

ق25 تقنية الفيديو تؤكد.. ركلة جزاء للنيراتزوري

ق23 لمسة يد ضد كوليبالي داخل منطقة جزاء نابولي.. إنتر يطالب بركلة جزاء

ق20 ركلة حرة لإنتر تصل إلى ميلان شكرينيار الذي يسدد بالرأس ولكن بجوار القائم الأيسر

ق17 جووووووووول بيوتر زيلينسكي يسجل الهدف الأول بتسديدة رائعة بعد تمريرة من لورنزو إنسيني

ق8 رأسية من لاوتارو مارتينيز تمر بجوار القائم

بداية المباراة

إنتر ميلان نابولي الدوري الإيطالي
نرشح لكم
مورينيو: وعدت فيليكس بحذاء جديد وركض نحوي ليذكرني إنزاجي: فزنا على نابولي بكل استحقاق.. والآن أنظارنا تتجه لدوري الأبطال لاوتارو مارتينيز: أعتذر لجماهير إنتر سباليتي: أوسيمين لا يدخر جهدا وهذه مشكلة.. وكان يسهل توقعنا في الشوط الأول المصائب لا تأتي فرادى.. ضربة موجعة لـ نابولي ونيجيريا الهزيمة الأولى.. إنتر ميلان يسقط نابولي ويقترب من ثنائي الصدارة
أخر الأخبار
قوائم كأس العرب – ثلاثي الدوري المصري يقود اختيارات المغرب النارية 4 دقيقة | كأس العرب 2021
مؤتمر تشافي: مباراة بنفيكا مصيرية.. وهذه حقيقة اهتمام برشلونة بـ بونجاح 31 دقيقة | مصر
إيهاب جلال: الهدف الأول حررنا من الضغوط.. ولم نتوقع تحفظ إيسترن كومباني الكبير ساعة | الدوري المصري
عبد العال: تجربتي مع إيسترن كومباني "مغامرة".. ومن الطبيعي الخسارة أمام فيوتشر وبيراميدز ساعة | الدوري المصري
مباشر في الدوري - المحلة (1)-(2) الأهلي.. محاولات من المحلة ساعة | الدوري المصري
صدارة مؤقتة بانتظار الأهلي.. بيراميدز يضرب إيسترن كومباني بثلاثية نظيفة 2 ساعة | الدوري المصري
تشكيل غزل المحلة – باولن فوافي وحميد ماو يواجهان الأهلي 2 ساعة | الدوري المصري
تشكيل الأهلي – ياسر إبراهيم وبيرسي تاو ومحمد شريف يواجهون غزل المحلة 2 ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 تصفيات كأس العالم في إفريقيا- موعد قرعة ومباريات المرحلة النهائية وتصنيف المنتخبات ومنافسو مصر المحتملون 2 تعليق ساخر من كراوتش بعد معادلة صلاح لرقمه في الدوري الإنجليزي 3 سداسي منتخب مصر مهدد بالغياب عن إياب المرحلة النهائية من تصفيات كأس العالم 4 قائمة منتخب مصر لـ كأس العرب – استبعاد طارق حامد وأبو جبل.. وضم داوود وأسامة فيصل وعمر كمال