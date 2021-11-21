جوارديولا: إيفرتون أتى ليدافع فقط.. وأعرف سترلينج جيدا

الأحد، 21 نوفمبر 2021 - 18:33

كتب : FilGoal

بيب جوارديولا ليفربول مانشستر سيتي

أبدى بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي سعادته بالفوز على إيفرتون بثلاثة أهداف دون رد ضمن منافسات الأسبوع الثاني عشر للدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال جوارديولا في تصريحاته لشبكة "سكاي سبورتس" عقب المباراة: "فرضنا إيقاعنا على هذه المباراة، حيث دافعوا جيدا للغاية وبعمق وحاولوا اللعب على المرتدات. تحكمنا في المباراة عموما ولعبنا المباراة التي يجب أن نلعبها لنهزم الفرق من نوعية إيفرتون".

وأضاف "حين ياتي فريق ليدافع فقط تصبح الأمور صعبة دائما ويجب أن نتحلى بالحذر. كل شيء سيكون بخير في اللحظة المناسبة. جودة اللاعبين دائما تصنع الفارق".

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وعن هدف مانشستر سيتي الثاني الذي سجله رودري قال بيب: "كان عظيما. تسديدة مذهلة وهدف عظيم".

وعن الهدف الأول الذي سجله رحيم سترلينج أوضح "أعرفه جيدا. منذ وصوله كان لاعبا هاما بالنسبة لنا. يجب عليه أن يؤدي كما أدى اليوم وأنا سعيد لأجله حيث قام بعمل عظيم".

أما عن الواعد كول بالمر الذي بدأ المباراة بصورة أساسية اليوم قال جوارديولا: "لعب قرابة 90 دقيقة وبات يتحلى بالمزيد من الخبرة. إنه موهبة ضخمة. كانت الأمور صعبة عليه في غياب المساحات ولكنه لعب مباراة جيدة وسيتحسن في المستقبل".

يذكر أن مانشستر سيتي رفع رصيده إلى 26 نقطة في المركز الثاني، بفارق 3 نقاط عن المتصدر تشيلسي.

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