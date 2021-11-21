رودري: المهاجم يسجل 20 هدفا.. أنا أسجل هدفين وأصبح الأسعد

الأحد، 21 نوفمبر 2021 - 18:25

كتب : FilGoal

رودري مانشستر سيتي إيفرتون

أبدى رودري لاعب وسط مانشستر سيتي سعادته بالتسجيل والفوز على إيفرتون بثلاثة أهداف دون رد ضمن منافسات الأسبوع الثاني عشر للدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال رودري في تصريحاته لشبكة "سكاي سبورتس" عقب المباراة: "الأمور تصبح صعبة دائما بعد التوقف الدولي. الجمهور يلاحظ كم نحن جيدين في هذه اللحظة من الموسم، وأعتقد أننا رائعين حاليا".

وأضاف "بالتأكيد أنا سعيد بالتسجيل. أنا لا أسجل كثيرا، ولا تتاح أمامي فرصة التسديد كثيرا حيث أمرر عادة، ولكن في هذه اللحظة شعرت بالأمر، وكان صاروخا إلى حد ما".

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وتابع رودري "سعيد بهذا الهدف لأنه كان جميلا. لحسن الحظ سكنت الكرة الشباك. إنه هذا الشعور، تخيل المهاجم الذي يسجل 20 هدفا، أنا أسجل هدفين أو ثلاثة وأصبح أسعد رجل. إنه شعور مذهل، كنت أشاهد الشاشة كي ألاحظ الهدف الذي سجلته".

وسجل رودري الهدف الثاني في المباراة بتسديدة رائعة في الدقيقة 55، قبل أن يضيف برناردو سيلفا الثالث في الدقيقة 86.

قبلهما سجل رحيم سترلينج في الدقيقة 44، وهو ما قال عنه رودري: "إنه يوم استثنائي للجميع. لم يمر سترلينج بوقت جيد مؤخرا ولكنه أظهر شخصيته اليوم. كان لاعبا مهما للنادي في الأعوام الأخيرة ونحن نحتاجه. أنا سعيد لأجله فهو يستحق ذلك حيث تدرب جيدا هذا الأسبوع".

أخيرا عن سباق التتويج بلقب البريميرليج اختتم رودري: "نعلم أن الأمور ستستمر حتى المباريات الأخيرة من الموسم بوجود العديد من المرشحين. يجب أن نكون أنفسنا وأن نواصل القتال بنفس الطريقة".

ورفع مانشستر سيتي رصيده إلى 26 نقطة في المركز الثاني، بفارق 3 نقاط عن المتصدر تشيلسي.

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