السباق الثلاثي مستمر.. مانشستر سيتي يتخطى إيفرتون ويستعيد وصافة الدوري الإنجليزي

تغلب مانشستر سيتي على ضيفه إيفرتون بثلاثة أهداف دون رد ضمن مباريات الأسبوع الـ12 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

سجل لـ مانشستر سيتي كل من رحيم ستيرلنج ورودري وبيرناردو سيلفا.

التشكيل

دخل بيب جوارديولا المباراة ببعض التغييرات حيث جلس روبن دياز على مقاعد البدلاء تاركا مكانه لـ جون ستونز.

شارك رحيم ستيرلنج والشاب كيفن بالمر في مكان جابريل خيسوس والمصاب جاك جريليش.

على الجانب الآخر، تواصل غياب كالفرت لوين وعبد الله دوكوري بسبب الإصابة.

🔵 تشكيل مانشستر سيتي لمواجهة إيفرتون بيب جوارديولا يدفع بـ ستيرلينج وفودين وبالمر في هجوم الفريق pic.twitter.com/Fk4lhjlNrs — FilGoal (@FilGoal) November 21, 2021

أحداث المباراة

بدأ مانشستر سيتي المباراة مسيطرا منذ البداية وسدد كانسيلو بقوة مع الدقيقة السابعة ولكن تسديدته اصطدمت بدفاع إيفرتون لتخرج إلى ضربة ركنية.

أول تغييرات المباراة جاء اضطراريا بعد إصابة ديميراي جراي لاعب إيفرتون تاركا مكانه لـ أليكس أيوبي.

واصل مانشستر سيتي سيطرته ولعب فودين عرضية لم ينجح ستيرلنج في استغلالها مع الدقيقة 27.

دقيقة بعد ذلك، وتصدى بيكفورد حارس إيفرتون لتسديدة بيرناردو سيلفا قبل أن تصطدم رأسية إلكاي جوندوجان بالعارضة.

واحتسب حكم المباراة ركلة جزاء لإيفرتون في الدقيقة 33 بعد عرقلة لرحيم ستيرلنج قبل أن يعود لتقنية الفيديو ويتم إلغاءها.

قبل نهاية الشوط الأول بدقيقة واحدة، فك مانشستر سيتي شفرة دفاع إيفرتون بالهدف الأول عن طريف رحيم ستيرلنج بعد تمريرة سحرية من جواو كانسيلو.

سيطرة مانشستر سيتي تواصلت في الشوط الثاني، وطالب جوندوجان باحتساب ضربة جزاء بعد تدخل من أليكس أيوبي ولكن حكم المباراة أمر باستمرار اللعب.

3 دقائق بعدها، وسجل رودري واحدا من أجمل أهداف الدوري حتى الآن بتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء.

هدف رودري هو السابع له مع مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي والرابع من خارج منطقة الجزاء.

هدأ نسق المباراة بعدها وسط سيطرة مانشستر سيتي ومحاولات على استحياء من إيفرتون.

تدخل جوارديولا بإقحام رياض محرز في مكان فيل فودين ليرد رافائيل بينيتز بدخول سالمون روندون في مكان فابيان ديلف.

وكاد مانشستر سيتي أن يضيف الهدف الثالث بعد تمريرة من الشاب كيفن بالمر إلى رحيم ستيرلنج ولكنه لم يسطتع السيطرة عليها داخل منطقة الجزاء.

أجرى بيب جوارديولا تغييرا جديدا بدخول ناثان أكي في مكان إيمريك لابورت.

وسع بيرناردو سيلفا الفارق بالهدف الثالث مع الدقيقة 85 بعد تمريرة من كيفن بالمر غير اتجاهها الدفاع وأسكنها البرتغالي الشباك.

بهذا الفوز، ارتفع رصيد مانشستر سيتي إلى 26 نقطة في المركز الثاني بينما توقف رصيد إيفرتون عند 15 نقطة في المركز الـ11.