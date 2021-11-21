بنشرقي يكشف انضمامه لقائمة منتخب المغرب في كأس العرب

كشف أشرف بنشرقي جناح نادي الزمالك عن انضمامه لقائمة منتخب المغرب في كأس العرب.

أشرف بنشرقي النادي : الزمالك المغرب

وقال بنشرقي لموقع الزمالك الرسمي إنه تلقى اتصالا من قبل الجهاز الفني لمنتخب بلاده، يخطره بالمشاركة في البطولة المقررة في قطر بين 30 نوفمبر و18 ديسمبر.

وأوضح اللاعب، أنه سيسافر للمغرب للانتظام في معسكر أسود الأطلس، عقب مباراة سيراميكا كليوباترا المقرر لها الخميس المقبل في الجولة السادسة للدوري.

ويقع منتخب المغرب ضمن المجموعة الثالثة التي تضم منتخبات السعودية والأردن وفلسطين.

ويغيب بنشرقي عن الزمالك في مواجهة البنك الأهلي غدا الإثنين بسبب الإصابة.