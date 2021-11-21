رد صادم من إنريكي على تقارير ترشيح رونالدو له لتدريب يونايتد

رد لويس إنريكي المدير الفني لمنتخب إسبانيا على تقارير رغبة مانشستر يونايتد في التعاقد معه لتولي القيادة الفنية للفريق.

وزعمت شبكة "سكاي سبورتس" أن كريستيانو رونالدو نجم الفريق يريد تولى مدرب برشلونة الأسبق دفة يونايتد خلفا للمقال أولي جونار سولشاير.

وسأل أحد الصحفيين إنريكي عن حقيقة اهتمام مانشستر يونايتد بالتعاقد معه بناء على نصيحة رونالدو.

ورد إنريكي ضاحكا "هل اليوم موعد كذبة أبريل؟".

حقبة سولشاير انتهت بعد 3 سنوات تقريبا، منذ خلف البرتغالي جوزيه مورينيو في ديسمبر 2018.

بعد سلسلة من النتائج المحلية المخيبة وتراجع الفريق للمركز السابع في ترتيب الدوري، رحل سولشاير من الباب الضيق لقلعة الشياطين الحمر.

وأوضح النادي أنه بصدد تعيين مدرب مؤقت لنهاية الموسم الجاري، مع إسناد المهمة حاليا للاعبه السابق مايكل كاريك.

وتحاول الصحافة الإنجليزية تخمين خليفة سولشاير، وفي آخر تقرير لشبكة سكاي سبورتس قالت إن أبرز مرشح لقيادة الفريق في الصيف المقبل هو الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو.

الذي قاد ساوثامبتون وتوتنام في إنجلترا، لكنه مرتبط بعقد مع فريق باريس سان جيرمان حتى 2023.

وكتبت سكاي أن كريستيانو رونالدو، نجم الفريق وقائد منتخب البرتغال، يريد لويس إنريكي مدربا ليونايتد.