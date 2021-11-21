انتهت في إنجلترا - مانشستر سيتي (3) (0) إيفرتون

تابع مباشرة مباراة مانشستر سيتي وإيفرتون اليوم الأحد في الجولة الـ12 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

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ق85: الهدف الثالث لمانشستر سيتي عن طريق بيرناردو سيلفا

ق78: ستيرلنج يهدر فرصة هدف بعد تمريرة من كيفن بالمر

ق76: دخول ناثان أكي في مكان إيمريك لابورت

ق63: دخول سالمون روندون في مكان فابيان ديلف

ق58: دخول محرز في مكان فودين

ق54: الهدف الثاني لمانشستر سيتي عن طريق رودري

51: جوندوجان يطالب بركلة جزاء بعد تدخل من أيوبي، الحكم يطلب استمرار اللعب

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق44: ستيرلينج جوووووووووول! سدد الكرة بيمناه في الشباك بعد تمريرة بينية رائعة من كانسيلو

ق36: الحكم يلغي ركلة الجزاء بعد مراجعة الفيديو

ق33: ستيرلينج يخترق منطقة جزاء إيفرتون ويسقط ليحصل على ركلة جزاء

ق30: تسديدة قوية من بالمر ردها حارس إيفرتون قبل أن يحاول ستيرلينج لكن تسديدته تذهب سهلة ليد بيكفورد

ق28: جوندوجان يضرب الكرة برأسه لترتطنم بالعارضة إثر انفراد لبرناردو سيلفا

ق27: ضربة رأس لستيرلينج لكن الكرة تمر فوق عارضة إيفرتون

ق17: دخول أليكس إيوبي بدلا من ديماراي جراي لاعب إيفرتون الذي تعرض لإصابة

ق7: تسديدة قوية من كانسيلو لكنها ترتطم بزميل له وتخرج إلى ركلة مرمى لإيفرتون

بداية المباراة