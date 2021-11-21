سكاي تكشف المدرب الذي يريده رونالدو في مانشستر يونايتد.. والمرشح الأبرز للمنصب

أصبح مقعد الرجل الأول شاغرا في نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي بعدما وجه مسيروه الشكر للمدير الفني النرويجي أولي جونار سولشاير اليوم الأحد.

كريستيانو رونالدو النادي : مانشستر يونايتد مانشستر يونايتد

وأوضح النادي أنه بصدد تعيين مدرب مؤقت لنهاية الموسم الجاري، مع إسناد المهمة حاليا للاعبه السابق مايكل كاريك.

وتحاول الصحافة الإنجليزية تخمين خليفة سولشاير، وفي آخر تقرير لشبكة سكاي سبورتس قالت إن أبرز مرشح لقيادة الفريق في الصيف المقبل هو الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو.

الذي قاد ساوثامبتون وتوتنام في إنجلترا، لكنه مرتبط بعقد مع فريق باريس سان جيرمان حتى 2023.

وكتبت سكاي أن كريستيانو رونالدو، نجم الفريق وقائد منتخب البرتغال، يريد لويس إنريكي مدربا ليونايتد.

وهو أمر يبدو صعبا في الوقت الجاري نظرا لوجود إنريكي في مقعد الرجل الأول لمنتخب إسبانيا.

Mauricio Pochettino is Manchester United’s No 1 choice to take over as manager next summer. — Sky Sports News (@SkySportsNews) November 21, 2021

وشدد إنريكي في وقت سابق أنه مستمر مع منتخب لا روخا حتى نهاية عقده، الذي يمتد إلى نهاية كأس العالم قطر 2022.

البطولة التي ستشارك فيها إسبانيا بالفعل بعد تأهلها عن طريق التصفيات الأوروبية.

وتقول تقارير إن زين الدين زيدان، نجم فرنسا وريال مدريد السابق والذي قاد رونالدو من قبل، هو أبرز مرشح لخلافة سولشاير.

وفي الصورة يوجد برندان رودجرز مدرب ليستر سيتي والمدير الفني الأسبق لليفربول.

حقبة سولشاير انتهت بعد 3 سنوات تقريبا، منذ خلف البرتغالي جوزيه مورينيو في ديسمبر 2018.

بعد سلسلة من النتائج المحلية المخيبة وتراجع الفريق للمركز السابع في ترتيب الدوري، رحل سولشاير من الباب الضيق لقلعة الشياطين الحمر.