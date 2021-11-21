تشكيل مانشستر سيتي - ستيرلينج وفودين وبالمر يواجهون إيفرتون
الأحد، 21 نوفمبر 2021 - 15:01
كتب : FilGoal
أعلن مانشستر سيتي تشكيله لمواجهة ضيفه إيفرتون اليوم الأحد في الجولة الـ12 من الدوري الإنجليزي الممتاز.
وجاء التشكيل:
حارس المرمى: إديرسون مورايش
الدفاع: جواو كانسيلو - ايمريك لابورت - جون ستونز - كايل ووكر
وسط الملعب: إلكاي جوندوجان - رودري - برناردو سيلفا
الهجوم: رحيم ستيرلينج - فيل فودين - كول بالمر
البدلاء: زاك ستيفن - سكوت كارسون - روبن دياش - ناثان أكي - جابريل جيسوس - أوليكساندر زينشينكو - فرناندينيو - رياض محرز - جيمس مكاتي
ويغيب عن المباراة كل من كيفن دي بروين وجاك جريليش وفيران توريس.
وتنطلق المباراة الساعة 4 مساء وتنقلها قناة beIN Premium 1.
ويحتل سيتي المركز الثالث في ترتيب الدوري ورصيده 23 نقطة.
بينما إيفرتون في المرتبة 12 ورصيده 15 نقطة.
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