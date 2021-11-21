تشكيل مانشستر سيتي - ستيرلينج وفودين وبالمر يواجهون إيفرتون

أعلن مانشستر سيتي تشكيله لمواجهة ضيفه إيفرتون اليوم الأحد في الجولة الـ12 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وجاء التشكيل:

حارس المرمى: إديرسون مورايش

الدفاع: جواو كانسيلو - ايمريك لابورت - جون ستونز - كايل ووكر

وسط الملعب: إلكاي جوندوجان - رودري - برناردو سيلفا

الهجوم: رحيم ستيرلينج - فيل فودين - كول بالمر

البدلاء: زاك ستيفن - سكوت كارسون - روبن دياش - ناثان أكي - جابريل جيسوس - أوليكساندر زينشينكو - فرناندينيو - رياض محرز - جيمس مكاتي

ويغيب عن المباراة كل من كيفن دي بروين وجاك جريليش وفيران توريس.

وتنطلق المباراة الساعة 4 مساء وتنقلها قناة beIN Premium 1.

ويحتل سيتي المركز الثالث في ترتيب الدوري ورصيده 23 نقطة.

بينما إيفرتون في المرتبة 12 ورصيده 15 نقطة.