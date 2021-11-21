خبر في الجول – الإسماعيلي يستعيد مهاجمه من زامبيا

الأحد، 21 نوفمبر 2021 - 13:11

كتب : ياسر الشريف

جاستين شونجا - من موقع ذا سيتيزن الجنوب إفريقي

يعود جاستين شونجا المهاجم الزامبي لنادي الإسماعيلي مساء اليوم الأحد، قادما من زامبيا.

وكان المهاجم الزامبي قد أبلغ ناديه بعودته اليوم من بلاده بعد تخلفه عن العودة منذ انتهاء فترة التوقف الدولي حسبما علم FilGoal.com.

وحصل الزامبى على إجازة خلال توقف مسابقة الدوري، إلا أنه لم يعد في الموعد المقرر له قبل مواجهة الزمالك.

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وقد قام الإسماعيلي بإبلاغ اتحاد كرة القدم بغياب اللاعب عن موعد حضوره وعدم انتظامه في التدريبات.

ويمر اللاعب بأزمة لعدم حصوله على مستحقاته من مقدم تعاقد حتى الآن، لكنه عاد بعد وعود بحل الأزمة.

ويستعد الإسماعيلي لمواجهة المقاولون العرب مساء الثلاثاء، ضمن مباريات الجولة الخامسة من الدوري المصري.

شونجا انضم لنادي الإسماعيلي هذا الموسم، قادما من فريق كيب تاون سيتي الجنوب إفريقي.

صاحب الـ25 عاما شارك في ثلاث مباريات حتى الآن. لم يسجل فيهم أو يصنع.

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