"أولي سيظل دائما أسطورة".. مانشستر يونايتد يعلن رحيل سولشاير وكاريك يخلفه مؤقتا

الأحد، 21 نوفمبر 2021 - 12:39

كتب : FilGoal

أولي جونار سولشاير - مانشستر يونايتد

مانشستر يونايتد أولي جونار سولشاير
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