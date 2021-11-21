"أولي سيظل دائما أسطورة".. مانشستر يونايتد يعلن رحيل سولشاير وكاريك يخلفه مؤقتا

تعليق ساخر من كراوتش بعد معادلة صلاح لرقمه في الدوري الإنجليزي