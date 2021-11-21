تشافي: برشلونة بحاجة للتحسن

يرى تشافي هيرنانديز مدرب برشلونة أن فريقه يحتاج للتحسن رغم فوزه على ضيفه إسبانيول بهدف يوم السبت في الجولة 14 من الدوري الإسباني.

وقال نجم برشلونة السابق في مؤتمر صحفي:"الأداء أسعدني بشكل عام، وكذلك اقتناصنا للنقاط الثلاث. السلوك والمجهود كانا جيدين جدا. سيطرنا لمدة 75 دقيقة لكن بعد ذلك سبب إسبانيول مشكلات لنا. كنا محظوظين بارتطام الكرة مرتين في القائم".

وأضاف "من الصعب الهجوم ضد فريق يلعب بخماسي دفاعي أمامه رباعي وسط، لكن علينا التعامل مع ذلك لأننا سنواجهه كثيرا".

واستمر "علينا أن نجازف أكثر في الهجوم لكن بثقة وفي التوقيت المناسب. علينا أن نعرف متى نلعب على الطرفين ومتى نركز على العمق، وأن نختار الوقت المناسب".

وأتم "سعيد بالأداء، لكننا بحاجة للتحسن كثيرا".

وحقق برشلونة الفوز في الدوري لأول مرة منذ أكثر من شهر، بعدما خسر مرتين وتعادل مرتين في آخر 4 مباريات.

وكانت مباراة إسبانيول هي الأولى لفريق بلاوجرانا مع مدربه الجديد وأسطورته السابق تشافي هيرنانديز.

وسيستضيف برشلونة فريق بنفيكا يوم الثلاثاء في الجولة الخامسة من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.