بقيادة مدرب بيراميدز السابق.. باراناينسي يتوج بلقب كوبا سود أمريكانا 2021

حصد أتليتكو باراناينسي البرازيلي لقب كوبا سود أمريكانا للمرة الثانية في تاريخه بعد الفوز في النهائي على ريد بول براجانتينو بهدف دون رد.

نهائي النسخة العشرين من البطولة التي تعادل الكونفدرالية في قارة أمريكا الجنوبية أقيم على ملعب سنتايناريو بالعاصمة الأوروجوانية مونتيفيديو.

وكان باراناينسي قد حقق لقب نسخة 2018 بعدما فاز في ذلك الوقت على أتليتكو جونيور الكولومبي بركلات الترجيح.

وقاد ألبرتو فالنتيم مدرب بيراميدز الأسبق، باراناينسي لتحقيق اللقب القاري الثاني في تاريخه وحصد مقعدا في النسخة المقبلة من كوبا ليبرتادوريس 2022 والمشاركة في ريكوبا سود أمريكانا 2022 (تعادل كأس السوبر).

هدف اللقاء الوحيد جاء عن طريق نيكاو جناح الفريق بمقصية رائعة في الدقيقة 29.

وأصبح باراناينسي أكثر فريق تحقيقا للقب بالتساوي مع بوكا جونيورز وأنديبندينتي من الأرجنتين بواقع لقبين لكل فريق.

نيكاو صاحب هدف اللقاء هو واحد من 6 لاعبين لم يرحلوا من الفريق عقب تحقيق لقب نسخة 2018 وفازوا بنسخة 2021 وهم: تياجو هيلينيو، زي إيفالدو، ماوريسيو أزيفيدو، نيكولاس، وياجو سيزار.

ورفعت البرازيل رصيدها من الألقاب في تلك البطولة إلى 5 بواقع مرتين للبطل ولقب لكل من: شابيكوينسي، وإنترناسيونال، وساو باولو.

وتسيطر أندية الأرجنتين على اللقب بواقع 9 ألقاب من أصل 20 أقيمت حتى الآن.

وحقق الفريق البرازيلي رقما قياسيا فريدا، إذ أصبح أكثر فريق يسجل انتصارات في نسخة واحدة من البطولة برصيد 11 فوزا.

فوز باراناينسي باللقب رفع رصيد قائده السابق لوتشو جونزاليس إلى 29 لقبا في مسيرته بعدما أعلن اعتزاله في مايو الماضي بخوض آخر مباراة في دور المجموعات أمام أوكاس الإكوادوري.

لقب تساوى به مع كارلوس تيفيز وأنخيل دي ماريا في المركز الثاني بترتيب أكثر اللاعبين الأرجنتينيين حصدا للألقاب بعد ليونيل ميسي صاحب 37 لقبا.