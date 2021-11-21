تقييم صلاح أمام أرسنال من الصحف الإنجليزية

الأحد، 21 نوفمبر 2021 - 10:52

كتب : FilGoal

محمد صلاح - ليفربول × أرسنال

نجح محمد صلاح مهاجم ليفربول في التسجيل بمباريات الدوري الإنجليزي من جديد، وذلك في شباك أرسنال، فكيف كان تقييمه في المباراة من قبل الصحف الإنجليزية.

محمد صلاح

النادي : ليفربول

وشارك النجم المصري بشكل أساسي في مباراة الجولة 12 من المسابقة والتي انتهت بفوز الحمر 4-0، وسجل هدفا.

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الصحف الإنجليزية وضعت تقييما لكل لاعب من ليفربول أمام أرسنال حسب الدرجات من 1 إلى 10.

تقييم الدولي المصري تباين بين 8 و9 درجات، ليصل متوسط تقييمه من كل الصحف والمواقع لـ8.2 درجة من عشرة.

أفضل لاعبي ليفربول بفارق ضئيل عن صلاح كان المدافع ترينت ألكسندر أرنولد صانع الهدف الأول والرابع، فوصل متوسط تقييمه لـ8.3 درجة من عشرة.

هدف قائد منتخب مصر هو الثامن له أمام أرسنال في 12 مباراة مع صناعة 4 أهداف.

ورفع صلاح رصيده من الأهداف هذا الموسم إلى 16 هدفا خلال 16 مباراة، 11 في الدوري كهداف للمسابقة و5 في دوري أبطال أوروبا.

وارتقى ليفربول إلى المركز الثاني في جدول الدوري الإنجليزي بفارق 4 نقاط عن تشيلسي المتصدر.

ويقضي صلاح موسمه الخامس مع ليفربول الذي انضم له قادما من روما مقابل 42 مليون يورو.

في 219 مباراة شارك بها مع ليفربول سجل صلاح 141 هدفا وأرسل 54 تمريرة حاسمة.

وتوج بأربعة ألقاب مع الفريق، دوري أبطال أوروبا 2019، والسوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية في العام نفسه، ثم الدوري الإنجليزي موسم 2019-2020.

محمد صلاح ليفربول أرسنال
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