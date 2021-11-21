رومانو: انتهت اللعبة.. إدارة مانشستر يونايتد تقرر إقالة سولشاير

الأحد، 21 نوفمبر 2021 - 01:20

كتب : FilGoal

سولشاير مانشستر يونايتد

قررت إدارة مانشستر يونايتد الإنجليزي إقالة المدرب النرويجي أولي جونار سولشاير، وذلك بعد اجتماع داخلي دام لمدة 5 ساعات.

جاء ذلك بحسب ما ذكره فابريزيو رومانو صحفي سكاي سبورتس، وصامويل لوكهرست صحفي مانشستر إيفينينج نيوز.

وتستعد الإدارة لإجراء اتفاق مشترك بينها وبين سولشاير على طريقة الرحيل وتسوية المستحقات المالية.

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وقال رومانو إن القرار بانتظار الموافقة النهائية من جويل جليزر رئيس النادي وأحد ملاكه، حتى يتم تأكيد القرار وإعلانه.

وتتجه إدارة الشياطين الحمر لتعيين دارين فليتشر مدربا مؤقتا للفريق لحين التعاقد مع مدرب دائم جديد.

وبحسب العديد من التقارير، فإن هذا المدرب الدائم سيكون برندان رودجرز المدير الفني لفريق ليستر سيتي.

يذكر أن مانشستر يونايتد خسر أمام واتفورد بأربعة أهداف دون رد، ضمن 7 مباريات متتالية في البريميرليج لم يحقق خلالها

الفريق سوى فوزا وحيدا على توتنام هوتسبر، مقابل 4 هزائم على يد أستون فيلا وليستر سيتي وليفربول ومانشستر سيتي وتعادل مع إيفرتون.

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