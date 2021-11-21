دروجبا عن صلاح: إذا استمر بنفس مستواه سيحطم كل أرقامي.. كنت واثقا من انفجاره منذ مزاملته

يرى ديدييه دروجبا أسطورة تشيلسي وكوت ديفوار، بأن محمد صلاح نجم منتخب مصر يجب أن يكون ضمن أفضل خمسة لاعبين في العالم على الأقل.

محمد صلاح النادي : ليفربول ليفربول

وبدأ دروجبا تصريحاته لقناة المحور عن صلاح مازحا: "إذا استمر صلاح بهذا المستوى، سيحطم كل أرقامي. أريد أن أبكي".

دروجبا تحدث بعد ذلك عن فترة تزاملهما في تشيلسي، فقال "في فترة وجود صلاح بـ تشيلسي، كان يوجد معنا دييجو كوستا وأنا ومحمد صلاح، وأوسكار، وإيدين هازارد. لعبت معه دقائق قليلة في الملعب، لكن مما رأيته بالتدريبات، كنت متأكدا بأن صلاح يملك إمكانيات رائعة".

أسطورة تشيلسي أكمل "صلاح إنسان لطيف ومهذب. على الرغم من حزنه لعدم المشاركة في فترة تشيلسي، لم يكن يتحدث بكلمة سواء عن المدرب أو اللاعبين، وعندما يكون اللاعب بهذا القدر من الذكاء، فلا شك أنه مجرد وقت لتنفجر موهبته".

واستمر "أذكر أننا تحدثنا أكثر من مرة حينما كان في روما ومرت فترة دون أن يسجل وسألني كيف كنت أتصرف في هذه الظروف، وأخبرته بأننا كمهاجمين مررنا جميعا بمثل تلك الأوقات، وعليه أن يتبع الأسس والقواعد، وسيسجل حتما".

دروجبا وجه حديثه إلى أحمد حسام "ميدو" بعد ذلك، وقال "أنتما شخصيتان مختلفتان. أنا وأنت متشابهان في حب التنافس، وشعرنا بالإحباط بسبب استبدالنا أو عدم مشاركتنا أحيانا، لكن مهارتنا وكفاءتنا لا يمكن أن نغفلها. هنا أتحدت عنك وعن صلاح وماني، وكل المواهب الإفريقية".

واستمر "أعتقد أننا جيلان مختلفان، لذلك فلا مجال لإظهار الغضب أثناء المباريات، وفي وجود تقنية الفيديو مثلا أصبح اللاعبين متوفر لهم حماية أكبر".

وعن مفاوضات التجديد بين صلاح وليفربول، قال دروجبا مازحا "إذا كنت أنانيا، سأقول لـ صلاح بأن يرحل ويعود إلى تشيلسي".

وأتبع "في رأيي فإن صلاح سيبقى الأفضل إذا استمر في ليفربول، وإذا انتقل لأي فريق آخر سيؤدي بشكل أفضل لأنه يفهم ما يفعله، ويجيد تسجيل وصناعة الأهداف، ولا يحتاج إلا ثقة المدرب".

زميل صلاح السابق استرسل "لا أعلم، هو قراره وحده ومستقبله، لكن أينما ذهب سأكون واحد من معجبيه".

واختتم دروجبا حديثه بالتطرق إلى جائزة أفضل لاعب في العالم، والتي تتضمن اسم صلاح ضمن المرشحين لها، فقال "من الصعب أن أقول من سيفوز بالكرة الذهبية لأني سأقدم الحفل. أنا لا أعرف أيضا من سيفوز، ولكن صلاح يجب أن يكون من أفضل خمسة لاعبين".

وأتم "ل يجب أن يكون من أفضل ثلاثة؟ لا أعرف ولكني لا أملك صوتا، إذا كان يجب أن أختار، سأختار أصدقائي بناء على أدائهم هذا العام. المنافسة كبيرة فهناك روبرت ليفاندوفسكي وليونيل ميسي وساديو ماني ومحمد صلاح وجورجينيو، ليست جائزة يسهل الحصول عليها ولكني لا أعتقد أن صلاح بعيدا عنها".

ويتربع محمد صلاح هذا الموسم على صدارة ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي برصيد 11 هدفا بعد مرور 12 جولة.

صلاح مؤخرا حطم رقم ديدييه دروجبا وأصبح أكثر لاعب إفريقي سجل أهدافا في الدوري الإنجليزي.