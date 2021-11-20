أرتيتا: نافسنا في شوط وتحطمنا في 20 دقيقة.. وهنأت كلوب بعد المباراة

روى ميكيل أرتيتا مدرب أرسنال سبب المشادة التي نشبت بينه وبين يورجن كلوب مدرب ليفربول خلال المباراة التي جمعت بينهما.

وفاز ليفربول على أرسنال بأربعة أهداف دون رد في المباراة التي جمعت بينهم على ملعب أنفيلد في الجولة الـ 12 من الدوري الممتاز.

وقال أرتيتا في تصريحات عبر شبكة سكاي سبورتس: "الشوط الأول كان تنافسيا للغاية، لقد حظينا بلحظات جيدة وتنافس الفريقان بشكل جيد".

واستمر "عند تأخرنا بالهدف الأول كان الشوط يتجه للنهاية، كانت تلك هي اللحظة التي يجب أن نتحلى فيها بالصبر ولكننا كنا على عكس ذلك تماما، لقد تحطمنا تماما ولهذا السبب خسرنا المباراة والباقي كان نتيجة للإحباط من لأننا كان يجب علينا مطاردة المباراة".

وتابع "نحن نعرف بأنهم سيعاقبوننا، يمكنهم الضغط وهم الأفضل في ذلك، الأخطاء جزء من كرة القدم وقد كانوا أفضل فريق في أوروبا لأنهم يستطيعون الهيمنة من كل جانب وقد كانوا أفضل منا اليوم".

وتحدث أرتيتا عن المشادة التي نشبت بينه وبين يورجن كلوب مدرب ليفربول قائلا: "لقد كان يدافع عن فريقه وأنا أدافع عن فريقي، هذا كل شيء، وبالفعل تحدثت معه بعد المباراة وهنأته، تلك اللحظات نتركها داخل أرض الملعب".

وأضاف "لقد كان اختبارا صعبا، أظهرنا لمدة 45 دقيقة بأننا يمكننا أن نتنافس معهم ولكن تحطمنا لمدة 20 دقيقة وألقينا بالمباراة بعيدا عن أيدينا، وهذا ما يجب أن نتعلمه من مباراة اليوم".

وأتم "علينا نأخذ الأشياء التي يجب أن نتعلمها اليوم ونمضي قدما، علينا أن نواصل والأمر يتعلق بكيفية ردنا الآن كفريق".

بذلك الفوز ارتفع رصيد ليفربول للنقطة الـ 25 في المركز الثاني وبفارق أربع نقاط عن تشيلسي المتصدر، بينما توقف رصيد أرسنال عند النقطة الـ 20 في المركز الخامس.