سكاي: لا قرار جديد في مستقبل سولشاير مع مانشستر يونايتد حتى الآن

لم تتخذ إدارة مانشستر يونايتد قرارا بخصوص مستقبل المدرب النرويجي أولي جونار سولشاير.

وخسر مانشستر يونايتد أمام واتفورد بأربعة أهداف مقابل هدف واحد ضمن مباريات الأسبوع الـ12 من الدوري الإنجليزي.

بعد المباراة، أشارت تايمز وشبكة سكاي سبورتس أن إدارة مانشستر يونايتد سيتعقد اجتماعا عبر تطبيق "زووم" في تمام الساعة السابعة بتوقيت لندن.

تايمز شددت على أن مستحقات سولشاير وكيفية جدولتها تم وضعها ضمن خطة الاجتماع.

سكاي سبورتس، كشفت أن الاجتماع لم يسفر عن أي شيء جديد بخصوص مستقبل المدرب النرويجي.

وكشفت تايمز في وقت سابق أن عائلة جليزرز المالكة للنادي أصدرت تعليماتها لتسريع محاولة التعاقد مع المدرب الفرنسي زين الدين زيدان لتدريب الفريق وسيرفع مانشستر يونايتد عرضه المالي.

على الجانب الآخر، كشف صامويل لوكهرست صحفي مانشستر إيفينينج نيوز أن اللاعبون يعلمون بأن وظيفة سولشاير انتهت في مانشستر يونايتد وأن مباراة واتفورد هي الأخيرة بالنسبة له في انتظار إعلان القرار بشكل رسمي.

مانشستر يونايتد فاز في مباراة واحدة من آخر 7 مباريات لعبها في الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويتواجد مانشستر يونايتد في المركز السابع برصيد 17 نقطة.