رامسديل: أنفيلد من أصعب الملاعب.. والخسارة أمام ليفربول لن تحدد موسمنا

السبت، 20 نوفمبر 2021 - 23:53

كتب : FilGoal

آرون رامسديل يتصدى لتصويبة رائعة أمام ليستر

أبدى أرون رامسديل حارس مرمى أرسنال اعتقاده أن الخسارة أمام ليفربول بأربعة أهداف دون رد ضمن منافسات الأسبوع الثاني عشر للدوري الإنجليزي لن تحدد شكل الموسم.

وقال رامسديل في تصريحاته لشبكة "سكاي سبورتس" عقب المباراة: "أنفيلد واحد من أصعب الملاعب إن لم يكن الأصعب. لعبنا بشكل جيد في الشوط الأول، ربما امتلكوا الكرة أكثر ولكننا نجحنا في احتوائهم".

وأضاف "الشوط الثاني أظهر أن أمامنا الكثير من التحسن. ارتكبنا الأخطاء ولكن هذه هي كرة القدم والحياة، عوقبنا وهذا ما يفعله كبار الفرق".

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وأوضح "بكل هذا الاستحواذ كنت أعلم أني سأضطر للقيام بتصديات، وهذا دوري الذي أشعر أني أجدته. تلقينا هدفا من ركلة ثابتة وهو ما كنا نبلي به حسنا. وفي بداية الشوط الثاني كنا ساذجين بعض الشيء وكنا بحاجة لاتخاذ بعض القرارات الأفضل في الملعب".

وعما إذا كان يمكنه أن يقدم ما هو أفضل في الهدف الأول قال: "لم أرَ هذه اللقطة مرة أخرى. كانت رأسية جيدة للغاية على الأرض في ملعب مبتل ولكن أعتقد أنه كان بإمكاني فعل ما هو أفضل. أضع لنفسي معايير مرتفعة ويجب أن أبحث عن التحسن في المستقبل".

وتابع "تصدياتي لا تهم لأننا خسرنا المباراة كفريق. هذا الفريق الواعد يظهر التحسن. إنه ماراثون وليس سباق سرعة ولذلك هذه المباراة لن تحدد موسمنا".

يذكر أن أرسنال لعب 10 مباريات متتالية بلا هزيمة قبل هذه الخسارة الساحقة على يد ليفربول.

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