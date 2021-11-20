أبو جبل: لم أعترض على جلوسي بديلا.. ملتزم بالتجديد وفقا لظروف الزمالك

نفى محمد أبو جبل حارس الزمالك الشائعات التي ترددت في الفترة الأخيرة حول مغادرته لـ "جروب" الفريق عبر تطبيق "واتس آب" مشيرا لالتزامه الكامل في التدريبات.

وشارك أبو جبل في أول 3 مباريات مع الزمالك في الدوري قبل أن يجلس على مقاعد البدلاء خلال مواجهة الإسماعيلي الأخيرة في الدوري.

وقال أبو جبل في تصريحات للموقع الرسمي للزمالك: " لا أساس من الصحة لما تردد في الآونة الأخيرة حول مغادرتي جروب الفريق عبر تطبيق "واتس آب"، أنا ملتزم مع الفريق وتواجدت في تدريب اليوم بصورة طبيعية".

وأضاف "أتواجد حاليا في معسكر الفريق استعدادا لخوض مباراة البنك الأهلي".

وتابع "لم أعترض على قرارات الجهاز الفني بشأن عدم المشاركة في مباراة الإسماعيلي، أحترم قرارات المدرب وأبذل قصارى جهدي في التدريبات".

وأتم "مستمر مع الزمالك وملتزم بتجديد تعاقدي وفقا لظروف النادي".

ويتواجد الزمالك في المركز الثالث بعد 4 جولات برصيد 9 نقاط وبفارق 3 نقاط عن الأهلي المتصدر.

الزمالك يستعد لمواجهة البنك الأهلي 22 نوفمبر الجاري على استاد القاهرة.