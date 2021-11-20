أرنولد: ليفربول لا يجب أن يخسر أي مباراة.. أشعر بحرية في اللعب الآن

السبت، 20 نوفمبر 2021 - 22:12

كتب : FilGoal

ترينت ألكساندر أرنولد - ليفربول × أرسنال

شدد ترينت ألكساندر أرنولد ظهير ليفربول على أنه فريقه بهذه الجودة الكبيرة لا يمكن أن يخسر المباريات مشيرا إلى أن الفريق نجح في قتل المباراة أمام أرسنال.

ليفربول فاز على أرسنال بأربعة أهداف دون رد في المباراة التي أقيمت على ملعب آنفيلد وصنع فيها أرنولد هدفين.

أرنولد قال في تصريحات لشبكة سكاي سبورتس: ""فريق بمثل جودة فريقها لا ينبغي أن يخسر المباريات. مع الطريقة التي تسير بها الدوري فأي خسارة هي خسارة سيئة. لقد أظهرنا ردة فعل جيدة".

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وأضاف "كان هذا بالضبط ما كنا بحاجة إليه. وصلوا إلى هنا وكان من الصعب عليهم الانهيار لكننا سجلنا أهدافنا وقتلنا المباراة. االخروج بشباك نظيفة أمر جيد للغاية".

وتابع "الشوط الأول كنا عنيفين في الهجوم لكننا لم نستفد منه. كانت الدقائق الـ15-20 الأولى من الشوط الثاني جيدة كما ضغطنا طوال الموسم. لقد تغلبنا عليهم جميعا وسيطرنا على الأمور. كان ذلك الشوط الثاني رائعا".

وواصل "من الجيد دائما المساهمة فيما يقدمه الفريق. التسجيل وصنع الأهداف هو ما تقوم عليه لعبتي. أنا سعيد بذلك وبحاجة إلى الحفاظ على هذا المستوى. جميع المباريات مهمة للغاية وآمل أن أحافظ على هذا المستوى".

وأتم "أشعر أنني بحالة جيدة هناك. ألعب بحرية وأجد نفسي في مواقع لم أقم بها من قبل. إنها تسير بشكل جيد حقا. هذه هي المستويات التي أتوقعها من نفسي".

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