انتهت الدوري الإسباني - برشلونة (1)-(0) إسبانيول.. نهاية المباراة

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة برشلونة وإسبانيول، ضمن مباريات الجولة الـ14 من الدوري الإسباني

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نهاية المباراة

ق. 85 رأسية جديدة من راؤول دي توماس في القائم الأيمن!

ق. 81 مخالفة ينفذها راؤول دي توماس في القائم الأيمن.

ق. 70 كوتينيو يشارك بدلا من جافي.

ق. 69 راؤول دي توماس ينفرد ويسدد بجانب القائم ويهدر التعادل.

ق. 60 بينية من بوسكيتس إلى الزلزولي الذي ينفرد ويسدد في المرمى، لكن المدافع ينقذها قبل دخول الشباك.

ق. 47 جوووول أووول. ديباي يسجل ركلة الجزاء بنجاح.

ق. 45 أوووه ركلة جزاء مبكرة جدا لبرشلونة بعد عرقلة ديباي.

دخول عبد الصمد الزلزولي بدلا من إلياس أكوماش مع بداية الشوط الثاني

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق. 44 راؤول دي توماس يتلاعب بـ مينجيزا ويسدد في بيكيه لتتحول الكرة وينقذها تير شتيجن بأطراف أصابعه بمساعدة العارضة.

ق. 30 تصويبة قوية من بوسكيتس يتصدى لها الحارس.

ق. 28 بينية من بوسكيتس إلى ديباي الذي انفرد وسدد وتصدى لها لوبيز.

ق. 27 أخطر فرص اللقاء. عرضية من ألبا إلى جافي الذي استلم وسدد وأنقذها الدفاع لتصل إلى ديباي الذي يسقط ويطالب بركلة جزاء.

ق. 15 تمريرة من دييجو لوبيز يقطعها نيكو جونزاليس ويسقط داخل منطقة الجزاء ويطالب بركلة الجزاء والحكم لا يحتسب شيء.

ق. 13 ماذا أهدرت يا إلياس! عرضية أرضية من ألبا، قابلها إلياس أكوماش بتصويبة فوق المرمى.

ق. 3 طولية يمهدها دي يونج برأسية وديباي يسدد لكن دييجو لوبيز يتصدى على مرتين.

بداية المباراة