هدف وخطورة لا تتوقف.. ماذا قدم محمد صلاح مع ليفربول أمام أرسنال؟

عاد محمد صلاح لطريق الأهداف من جديد مع ليفربول بعد أن أكتفى بالصناعة خلال آخر مباراتين في الدوري الإنجليزي.

وسجل صلاح الهدف الثالث لليفربول أمام أرسنال في المباراة التي انتهت بفوز الريدز بأربعة أهداف دون رد.

هدف صلاح هو الثامن له أمام أرسنال في 12 مباراة أمام الجانرز مع صناعة أربعة أهداف.

وابتعد صلاح بصدارة هدافي الدوري الإنجليزي هذا الموسم برصيد 11 هدفا.

وأصبح الفرعون المصري أكثر اللاعبين مشاركة في الاهداف في الدوريات الخمس الكبرى في أوروبا بـ18 مشاركة (11 هدفا و7 تمريرات حاسمة).

هدف صلاح كان الهدف رقم 100 لليفربول في شباك أرسنال خلال البريميرليج.

نستعرض معا أرقام محمد صلاح أمام أرسنال

لمس الكرة: 52

لمس الكرة داخل منطقة الجزاء: 15 (الأكثر في المباراة)

التسديدات: 4

التسديدات على المرمى: 2

صناعة الفرص: 2

التمريرات الصحيحة: 27 من أصل 33

صناعة الفرص المؤكدة: 1