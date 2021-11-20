هل حان الوقت؟ إدارة مانشستر يونايتد تجتمع بـ سولشاير بعد رباعية واتفورد

تستعد إدارة مانشستر يونايتد لاجتماع طارئ مع أولي جونار سولشاير مدرب الفريق بعد الهزيمة الكبيرة أمام واتفورد.

بحسب ذا تايمز، فإن إدارة مانشستر ستجتمع مع المدرب عبر تطبيق "زووم" في تمام الساعة السابعة بتوقيت لندن.

وخسر مانشستر يونايتد أمام واتفورد بأربعة أهداف مقابل هدف واحد ضمن مباريات الأسبوع الـ12 من الدوري الإنجليزي.

تايمز شددت على أن مستحقات سولشاير وكيفية جدولتها تم وضعها ضمن خطة الاجتماع.

وأصدرت عائلة جليزرز تعليماتها لتسريع محاولة التعاقد مع المدرب الفرنسي زين الدين زيدان لتدريب الفريق وسيرفع مانشستر يونايتد عرضه المالي.

مانشستر يونايتد فاز في مباراة واحدة من آخر 7 مباريات لعبها في الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويتواجد مانشستر يونايتد في المركز السابع برصيد 17 نقطة.