دي خيا: من المحرج رؤية مانشستر يونايتد يلعب كما لعبنا أمام واتفورد

شدد دافيد دي خيا حارس مانشستر يونايتد على ضرورة تسجن فريقه من أجل تقديم أداء يليق بإسم النادي وهو ما لا يقدمه الفريق حاليا بحسب ما يراه الحارس الإسباني.

وفاز واتفورد على مانشستر يونايتد بأربعة أهداف مقابل هدف واحد في المباراة التي أقيمت على ملعب الأول ضمن مباريات الجولة الـ 12 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وشهدت المباراة تصدي دي خيا لركلة جزاء في الشوط الأول سددها إسماعيلا سار.

وقال دي خيا في تصريحات للإعلام عقب المباراة: "ليس هناك الكثير لأقوله، من المحرج رؤية مانشستر يونايتد يلعب بالطريقة التي كما فعلنا اليوم، إنه أمر غير مقبول".

واستمر "من السهل إلقاء اللوم على المدرب أو الجهاز الفني، ولكن أحيانا يكون اللاعبون هم السبب، نحن بحاجة إلى تقديم أشياء أفضل مما نقدمه حاليا".

وتابع "الشوط الأول كان محرجا كان يمكننا استقبال أربعة أهداف خلال 45 دقيقة، كان من الصعب مشاهدة الفريق يلعب اليوم، لقد كان كابوسا بعد كابوسا هذا غير مقبول".

وأضاف "نحن نحاول تقديم أفضل ما لدينا والقتال من أجل الفريقولكن بالتأكيد هناك شيء خاطئ للغاية، يمكنك أن ترى في المباريات إنه مستوى منخفض للغاية ما نقدمه، أسف للجماهير مرة أخرى".

وشدد "لقد مررت بلحظات صعبة ولكن أنا أؤمن بنفسي دائما، يجب أن نكون أقوياء بدنيا ونفسيا، نحن نتقاضى رواتبنا لكي نلعب من أجل مانشستر يونايتد ونقدم أفضل من ذلك".

وأردف "هذا ليس مانشستر يونايتد أو الطريقة التي يجب أن نلعب بها ومن الصعب قول أكثر من ذلك، لقد كان الأمر سيئا للغاية لمدة طويلة، يجب علينا أن نكافح من أجل الألقاب ونقاتل من أجل الأشياء الكبيرة ولكي نكون صادقين نحن بعيدون عن ذلك".

وأتم "علينا أن نستمر في العمل الجاد والاتحاد سويا، نقول دائما نفس الأشياء ولكنها الحقيقة، علينا أن ننظر إلى أنفسنا ونرى كيف يمكننا التحسن".

الفوز رفع رصيد واتفورد للنقطة الـ 13 في المركز الـ 16 بينما توقف رصيد مانشستر يونايتد عند النقطة الـ 17 في المركز السابع.