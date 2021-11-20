انتهت في إنجلترا - ليفربول (4) - (0) أرسنال
السبت، 20 نوفمبر 2021 - 19:12
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة ليفربول وأرسنال، ضمن مباريات الجولة الـ12 من الدوري الإنجليزي.
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نهاية المباراة
ق77: صارت أربعة، مينامينو البديل يسجل من اللمسة الأولى من صناعة أرنولد
ق73: الهدف الثالث لليفربول عن طريق محمد صلاح
ق67: رامسديل يتألق ويمنع الهدف الثالث من ديوجو جوتا بعد تمريرة من محمد صلاح
ق52: دخول ميتلاند نيلز في مكان سامبي لوكونجا
ق51: هدف ثاني لليفربول عن طريق ديوجو جوتا بعد خطأ من نونو تافاريس ليراوغ البرتغالي دفاع أرسنال ويسجل في مرمرى رامسديل
بداية الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول
ق38: هدف أول لليفربول برأسية ساديو ماني من عرضية ترينت ألكساندر أرنولد
ق37: شوط رامسديل بامتياز، حارس أرسنال يتصدى لتسديدة قوية من أرنولد
ق35: رامسديل يتألق مجددا ويمنع هدفا أكيدا من محمد صلاح
ق32: توقف المباراة بسبب مشادة بين مايكل أرتيتا ويورجن كلوب
ق30: هدف لآرسنال ملغي بداعي التسلل على أوباميانج
ق29: رامسديل يتعملق أمام ليفربول، تسديدة أولى من تياجو يتصدى لها قبل أن ينقذ الكرة من أمام ماني من داخل الست ياردات
ق27: تسديدة من تشامبرلين تصطدم بالدفاع وتخرج لركنية
ق20: تبادل للسيطرة بين الفريقين دون تهديد للمرمى
ق13: رأسية من فان دايك فوق العارضة
ق10: سيطرة لليفربول دون خطورة على مرمى أرسنال
بداية المباراة