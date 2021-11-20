هل تفاجأتم؟ شبح مانشستر يونايتد يُذل مجددا بالأربعة أمام واتفورد

خماسية ليفربول لم تكن كافية، وثنائية مانشستر سيتي لم تطلق جرس الإنذار فهل يكون لرباعية واتفورد نتيجة؟

تلقى مانشستر يونايتد خسارة جديدة أمام واتفورد بأربعة أهداف مقابل هدف واحد ضمن مباريات الأسبوع الـ12 من الدوري الإنجليزي.

سجل لـ واتفورد كلا من جوشوا كينج وإسماعيلا سار وجواو بيدرو وإيمانويل دينيس بينما قلص دوني فان دي بيك الفارق لمانشستر يونايتد.

اللقاء بدأ مثيرا بركلة جزاء لواتفورد مع الدقيقة السادسة بعد عرقلة مكتومناي لـ جوشوا كينج.

ونجح ديفيد دي خيا في التصدي لضربة الجزاء من إسماعيلا سار لترتد إلى كيكو فيمينا الذي سجل في الشباك.

بعد العودة لتقنية الفيديو، قرر الحكم إعادة التنفيذ بعد دخول كيكو لمنطقة الجزاء قبل التسديد.

دي خيا عاد ليتصدى لركلة الجزاء مجددا من إسماعيلا سار.

وجاء أول أهداف المباراة عن طريق جوشوا كينج في الدقيقة 27 بعد تشتيت خاطئ للكرة من بيساكا وعرضية من دينيس أودعها المهاجم النرويجي الشباك بنجاح.

رد مانشستر يونايتد جاء عن طريق ماركوس راشفورد في الدقيقة 32 الذي سدد بقوة من داخل منطقة الجزاء ولكن فوستر تصدى لها.

أبرز لاعبي مانشستر يونايتد ديفيد دي خيا واصل التألق ليتصدى لرأسية خطيرة من جوشوا كينج مع الدقيقة 39.

الدور جاء بعد ذلك على إسماعيلا سار ليسجل هدف واتفورد الثاني مع الدقيقة 42 بعد تمريرة أرضية من كيكو فيمينا وتسديدة على يمين دي خيا.

سولشاير تدخل بين شوطي المباراة ليدخل دوني فان دي بيك وأنتوني مارسيال في مكان ماركوس راشفورد وسكوت مكتومناي.

4 دقائق بعد بداية الشوط الثاني كانت كفيلة لدوني فان دي بيك لتقليص الفارق بعد عرضية من سانشو وتمهيد من رونالدو ليوقع الهولندي على أول أهدافه في الدوري.

ضغط مانشستر يونايتد تواصل بعد ذلك ليسدد برونو فيرنانديز بقوة بجوار القائم بعد تمريرة سانشو.

وأهدر رونالدو انفرادا صريحا بالمرمى في الدقيقة 57 بعد تمريرة من دوني فان دي بيك.

هاري ماجواير تلقى البطاقة الحمراء مع الدقيقة 69 بعد خروج خاطئ بالكرة استغله كليفرلي ليعرقله قائد مانشستر يونايتد ويتلقى البطاقة الصفراء الثانية.

فان دي بيك أفضل لاعبي مانشستر يونايتد في الشوط الثاني أهدى رونالدو تمريرة سحرية جديدة في الدقيقة 71 ليسدد بجوار القائم.

رونالدو عاد ليسجل هدف ألغاه الحكم بداعي التسلل مع الدقيقة 79.

وسجل جواو بيدرو الهدف الثاث لواتفورد في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع.

بعد تمريرتين حاسمتين، عاد إيمانويل دينيس ليسجل الهدف الرابع في الدقيقة الأخيرة من المباراة

بهذه النتيجة اترفع رصيد واتفورد للنقطة 13 في المركز الـ13 بينما توقف رصيد مانشستر يونايتد عند 17 نقطة في المركز السابع