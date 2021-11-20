تشكيل أرسنال – لاكازيت وأوباميانج يقودان الهجوم أمام ليفربول

السبت، 20 نوفمبر 2021 - 18:38

كتب : FilGoal

لاعبو أرسنال يحتفلون بهدف إيميل سميث-رو في ليستر سيتي

يقود أليكساندر لاكازيت هجوم أرسنال أمام ليفربول، فيما يبدأ نونو تافاريز في مركز الظهير الأيسر.

أعلن ميكيل أرتيتا مدرب أرسنال، تشكيل فريقه لمواجهة ليفربول بعد قليل.

تشكيل أرسنال شهد البدء بـ أليكساندر لاكازيت، وبيير أوباميانج في الهجوم.

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ويبدأ سامبي لوكونجا كأساسي في وسط الملعب.

وجاء تشكيل أرسنال كالتالي:

حارس: آرون رامسديل.

الدفاع: تاكاهيري تومياسو – بن وايت – جابريال مانجاليز – نونو تافاريز.

الوسط: توماس بارتي – سامبي لوكونجا.

أمامهما: بوكايو ساكا – إيميلي سميث رو – بيير أوباميانج.

الهجوم: أليكساندر لاكازيت.

ويلتقي ليفربول مع أرسنال بعد قليل، ضمن مباريات الجولة الـ12 من الدوري الإنجليزي.

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