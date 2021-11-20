تشكيل ليفربول – تسيميكاس أساسي.. وصلاح يقود الهجوم أمام أرسنال

السبت، 20 نوفمبر 2021 - 18:30

كتب : FilGoal

لاعبو ليفربول يحتفلون بهدف جوتا في أتليتكو مدريد

يقود محمد صلاح هجوم ليفربول أمام أرسنال، فيما يبدأ كوستاس تسيميكاس كأساسي في مركز الظهير الأيسر.

أعلن يورجن كلوب مدرب ليفربول، تشكيل فريقه لمواجهة أرسنال بعد قليل، ضمن مباريات الجولة الـ12 من الدوري الإنجليزي.

كوستاس تسيميكاس يبدأ على حساب أندرو روبيرتسون، فيما يقود جويل ماتيب الدفاع بجانب فان دايك.

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ويبدأ محمد صلاح في الهجوم بجانب ساديو ماني، وديوجو جوتا.

وجاء تشكيل ليفربول كالتالي:

حارس: أليسون بيكر.

الدفاع: كوستاس تسيميكاس – فيرجيل فان دايك – جويل ماتيب – ترينت أرنولد.

الوسط: فابينيو – تياجو ألكانتارا – أوكس تشامبيرلين.

الهجوم: محمد صلاح – ديوجو جوتا – ساديو ماني.

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