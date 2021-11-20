الدرجة الثانية - تعرف على ترتيب هدافي مجموعة الصعيد بعد الجولة الثامنة

السبت، 20 نوفمبر 2021 - 18:08

كتب : رضا السنباطي

محمد ناجي جدو لاعب أسوان

ينفرد وائل علي مهاجم الألومينيوم بصدارة ترتيب هدافي مجموعة الصعيد بدوري الدرجة الثانية المصري.

يقدم لكم FilGoal.com ترتيب هدافي مجموعة الصعيد بدوري الدرجة الثانية المصري.

للتعرف على نتائج وترتيب مجموعة الصعيد حاليا من هنا.

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وائل علي في المركز الأول برصيد 7 أهداف، ثم يأتي الثلاثي وليد عطية لاعب بترول أسيوط، ومحمد جدو لاعب أسوان، ومحمد مناع لاعب كيما أسوان في المركز الثاني برصيد 5 أهداف.

ويحل حسن ديالو لاعب قنا في الترتيب خامس برصيد 4 أهداف، بالشراكة مع وائل فراج مهاجم بني سويف.

ويأتي ترتيب هدافي المجموعة كالتالي:

الدرجة الثانية مجموعة الصعيد محمد جدو محمد مناع وليد عطية وائل علي
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