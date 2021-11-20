الدرجة الثانية - تعرف على ترتيب هدافي مجموعة الصعيد بعد الجولة الثامنة

ينفرد وائل علي مهاجم الألومينيوم بصدارة ترتيب هدافي مجموعة الصعيد بدوري الدرجة الثانية المصري.

يقدم لكم FilGoal.com ترتيب هدافي مجموعة الصعيد بدوري الدرجة الثانية المصري.

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وائل علي في المركز الأول برصيد 7 أهداف، ثم يأتي الثلاثي وليد عطية لاعب بترول أسيوط، ومحمد جدو لاعب أسوان، ومحمد مناع لاعب كيما أسوان في المركز الثاني برصيد 5 أهداف.

ويحل حسن ديالو لاعب قنا في الترتيب خامس برصيد 4 أهداف، بالشراكة مع وائل فراج مهاجم بني سويف.

ويأتي ترتيب هدافي المجموعة كالتالي: