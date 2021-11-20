الدرجة الثانية – تعرف على نتائج وترتيب مجموعة الصعيد بعد الجولة الثامنة

أسوان، وكيما أسوان، والمنيا يتنافسون على قمة المجموعة، لكنهم تعثروا جميعا هذه المرة.

يقدم لكم FilGoal.com نتائج وترتيب مجموعة الصعيد من دوري الدرجة الثانية بعد الجولة الثامنة.

تعرف على ترتيب هدافي مجموعة الصعيد من هنا.

وجاءت نتائج الجولة كالتالي:

-المدينة المنورة فاز على شباب طامية 2-0.

-أسوان تعادل مع بني سويف 2-2.

-قنا تعادل مع بترول أسيوط 1-1.

-تليفونات بني سويف فاز على ملوي 2-1.

-الفيوم فاز على المنيا 1-0.

سوهاج تعادل مع الألومينيوم 0-0.

الإعلاميين تعادل مع كيما أسوان 0-0.

وبعد نتائج الجولة، حافظ أسوان على صدارة الترتيب.

وجاء ترتيب المجموعة كالتالي:

1-أسوان: 19 نقطة.

2-كيما أسوان: 16 نقطة.

3-المنيا: 14 نقطة.

4-بترول أسيوط: 13 نقطة.

5-الألومينيوم: 13 نقطة.