انتهت في إنجلترا - واتفورد (4) (1) مانشستر يونايتد

السبت، 20 نوفمبر 2021 - 16:30

كتب : FilGoal

مانشستر واتفورد الدوري الإنجليزي

تابع مباشرة مباراة واتفورد ومانشستر يونايتد اليوم السبت في الجولة 12 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

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ق95: الهدف الرابع لواتفورد عن طريق إيمانويل دينيس

ق92: رصاصة الرحمة من جواو بيدرو والثالث لواتفورد

ق79: تسديدة من برونو فوق العارضة

ق77: هدف ملغي لمانشستر يونايتد بعد تسلل رونالدو

ق71: تمريرة سحرية من فان دي بيك ورونالدو يسدد بجوار القائم

ق69: بطاقة حمراء لهاري ماجواير

ق68: خروج سار ودخول كوتشو هيرنانديز

ق68: تسديدة من داخل منطقة الجزاء عن طريقة ماتيتش بجوار القائم

ق62: بطاقة صفراء على ماجواير

ق57: رونالدو يهدر انفراد صريح بالمرمى بعد تمريرة من فان دي بيك

ق54: عرضية من سانشو وتسديدة قوية من برونو فيرنانديز بجوار القائم

ق51: دي خيا يتصدى لهدف أكيد من داخل منطقة الجزاء من أمام جوشوا كينج

ق49: هدف تقليص الفارق لمانشستر يونايتد عن طريق فان دي بيك بعد تهيأة الكرة من رونالدو داخل منطقة الجزاء

ق46: تغييران لمانشستر يونايتد بدخول أنتوني مارسيال ودوني فان دي بيك في مكان سكوت مكتومناي وماركوس راشفورد

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق45: بطاقة صفراء على لاوزا لاعب واتفورد

ق43: الهدف الثاني لواتفورد عن طريق إسماعيل سار

ق39: دي خيا يتألق من جديد ويبعد رأسية جوشوا كينج لترتد إلى سيسوكو الذي سدد بجوار القائم

ق31: فوستر يتألق وينقذ تسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء عن طريق راشفورد

ق27: هدف أول لـ واتفورد عن طريق جوشوا كينج

ق22: فرصة هدف جديد تضيع من واتفورد بعد تسديدة من دينيس فوق العارضة

ق20: بطاقة صفراء لسكوت مكتومناي

ق11: دي خيا يتألق من جديد ويتصدى لضربة الجزاء

ق10: الحكم يعيد ركلة الجزاء

ق7: هدف أول لواتفورد من متابعة لركلة الجزاء بعد تصدي دي خيا

ق6: ضربة جزاء لواتفورد

بداية اللقاء

واتفورد مانشستر يونايتد الدوري الإنجليزي
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