تشيلسي يعود لسكة الانتصارات بقهر ثعالب ليستر

عاد تشيلسي لسكة الانتصارات في الدوري الإنجليزي الممتاز بفوزه اليوم السبت على مضيفه ليستر سيتي بثلاثة أهداف دون رد في الجولة 12 على ملعب كينج باور.

وسجل المدافع أنتونيو روديجر ولاعب الوسط نجولو كانتي والجناح كريستيان بوليسيتش أهداف المباراة في الدقائق 14 و28 و71.

وعزز تشيلسي صدارته لترتيب الدوري ورفع رصيده إلى 29 نقطة ليوسع الفارق مع الوصيف مانشستر سيتي إلى 6 نقاط.

بينما تراجع ليستر للمرتبة 12 وتوقف رصيده عند 15 نقطة.

زئير بطل أوروبا

بدأ تشيلسي المباراة بقوة وكاد يهز الشباك في الدقيقة الرابعة لكن الكرة ارتطمت بالعارضة إثر تسديدة بن شيلويل.

وتواصل ضغط الضيوف ونفذ شيلويل ركلة ركنية ليقابلها زميله أنتونيو روديجر بضربة رأس لتسكن الكرة شباك الحارس كاسبر شمايكل في الدقيقة 14.

وبسط رجال المدرب توماس توخيل نفوذهم على ملعب كينج باور وانطلق النفاثة نجولو كانتي من اليمين وسدد كرة قوية بقدمه اليسرى سكنت الشباك في الدقيقة 28.

وكاد شيلويل يضيف الهدف الثالث بتسديدة قوية لكن شمايكل تصدى للكرة في الدقيقة 53.

وفي المقابل صوب جيمس ماديسون كرة قوية صوب مرمى تشيلسي لكن أبعدها المتألق إدوارد ميندي في الدقيقة 57.

وانطلق البديل حكيم زياش من اليمين واخترق منطقة جزاء ليستر ليمرر الكرة عرضية إلى كريستيان بوليسيتش الذي سدد مباشرة في الشباك موجها رصاصة الرحمة لرفاق جيمي فاردي في الدقيقة 71.

وكاد تشيلسي يضيف هدفا رابعا بعدما سجل بوليسيتش وريس جيمس لكن الهدفين أُلغيا بداعي التسلل.

وظفر حامل لقب دوري أبطال أوروبا بانتصار مستحق بعد لقاء استحوذ فيه على الكرة بنسبة 60%.

ويستعد تشيلسي لمباراة قوية ثأرية ضد ضيفه يوفنتوس يوم الثلاثاء في الجولة الخامسة من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.

وبعدها بخمسة أيام يخوض مواجهة نارية أخرى ضد ضيفه مانشستر يونايتد.

بينما يلعب ليستر يوم الخميس ضد ليجا وارسو البولندي في الدوري الأوروبي، وبعد 3 أيام يستضيف واتفورد.