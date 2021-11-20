تشكيل مانشستر يونايتد - رونالدو وراشفورد وسانشو يواجهون واتفورد

أعلن مانشستر يونايتد تشكيله لمواجهة مضيفه واتفورد اليوم السبت في الجولة 12 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وجاء تشكيل فريق الشياطين الحمر:

حارس المرمى: ديفيد دي خيا

الدفاع: لوك شاو - هاري ماجواير - فيكتور لينديلوف - آرون وان-بيساكا

وسط الملعب: ماركوس راشفورد - نيمانيا ماتيتش - برونو فرنانديز - سكوت ماكتوميناي - جيدون سانشو

الهجوم: كريستيانو رونالدو

وتنطلق المباراة الساعة 5 مساء وتنقلها قناة beIN Premium 1.

ويحتل يونايتد المركز السادس في ترتيب الدوري ورصيده 17 نقطة.

بينما واتفورد في المرتبة 17 ورصيده 10 نقاط.