تشكيل مانشستر يونايتد - رونالدو وراشفورد وسانشو يواجهون واتفورد
السبت، 20 نوفمبر 2021 - 16:07
كتب : FilGoal
أعلن مانشستر يونايتد تشكيله لمواجهة مضيفه واتفورد اليوم السبت في الجولة 12 من الدوري الإنجليزي الممتاز.
وجاء تشكيل فريق الشياطين الحمر:
حارس المرمى: ديفيد دي خيا
الدفاع: لوك شاو - هاري ماجواير - فيكتور لينديلوف - آرون وان-بيساكا
وسط الملعب: ماركوس راشفورد - نيمانيا ماتيتش - برونو فرنانديز - سكوت ماكتوميناي - جيدون سانشو
الهجوم: كريستيانو رونالدو
وتنطلق المباراة الساعة 5 مساء وتنقلها قناة beIN Premium 1.
ويحتل يونايتد المركز السادس في ترتيب الدوري ورصيده 17 نقطة.
بينما واتفورد في المرتبة 17 ورصيده 10 نقاط.
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