خبر في الجول - بيراميدز يسمح لـ الكرتي بالمشاركة في كأس العرب.. ويرفض التفريط في وادي

سيشارك ثنائي بيراميدز، وليد الكرتي وفخر الدين بن يوسف، في كأس العرب قطر 2021 التي تنطلق 30 نوفمبر الجاري.

بينما لن يستفيد منتخب فلسطين من خدمات محمود وادي مهاجم بيراميدز.

وعلم FilGoal.com أن بيراميدز رفض انضمام لاعبه وادي لمنتخب فلسطين في كأس العرب لأنه مقيد في القائمة الإفريقية.

وهو ما يجعله متاحا للمدرب إيهاب جلال في مباراتي ملحق الكونفدرالية أمام مانياما الكونغولي يومي 28 نوفمبر و5 ديسمبر المقبلين.

لكن غياب المغربي الكرتي والتونسي بن يوسف عن القائمة الإفريقية لبيراميدز جعلت النادي لا يمانع مشاركتهما في كأس العرب.

ولن يستفيد منتخب مصر أيضا من لاعبي بيراميدز بسبب مواجهة ملحق الكونفدرالية.

علم FilGoal.com في وقت سابق أن منتخب مصر استبعد لاعبي بيراميدز من قائمة كأس العرب بسبب موعد مواجهتي الأخير في الكونفدرالية.

وتلعب مصر في المجموعة الرابعة من كأس العرب مع منتخبات الجزائر ولبنان والسودان.

ويستهل الفراعنة البطولة بمواجهة لبنان يوم 1 ديسمبر ثم السودان في 4 ديسمبر ثم الجزائر في 7 ديسمبر.

وتشارك المنتخبات دون اللاعبين المحترفين في الدوريات الأوروبية نظرا لأنها تجري في وقت ليس ضمن الأجندة الدولية.

وستلعب مصر دون لاعبيها المحترفين في أوروبا والسعودية.

وتوجت مصر بلقب البطولة العربية عام 1992 على حساب السعودية في الأراضي السورية.