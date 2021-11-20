خبر في الجول - بيراميدز يسمح لـ الكرتي بالمشاركة في كأس العرب.. ويرفض التفريط في وادي

السبت، 20 نوفمبر 2021 - 15:20

كتب : FilGoal

وليد الكرتي - بيراميدز - المصري - الصور من المركز الإعلامي لبيراميدز

سيشارك ثنائي بيراميدز، وليد الكرتي وفخر الدين بن يوسف، في كأس العرب قطر 2021 التي تنطلق 30 نوفمبر الجاري.

بينما لن يستفيد منتخب فلسطين من خدمات محمود وادي مهاجم بيراميدز.

وعلم FilGoal.com أن بيراميدز رفض انضمام لاعبه وادي لمنتخب فلسطين في كأس العرب لأنه مقيد في القائمة الإفريقية.

أخبار متعلقة
في الجول يكشف سبب تأخر إعلان قائمة مصر المشاركة في كأس العرب 2021 الإسماعيلي لـ في الجول: لعبنا بشكل أفضل أمام الزمالك عن المباريات السابقة انتخابات الأهلي - منافس العامري فاروق.. وليد الفيل يترشح على منصب نائب الرئيس

وهو ما يجعله متاحا للمدرب إيهاب جلال في مباراتي ملحق الكونفدرالية أمام مانياما الكونغولي يومي 28 نوفمبر و5 ديسمبر المقبلين.

لكن غياب المغربي الكرتي والتونسي بن يوسف عن القائمة الإفريقية لبيراميدز جعلت النادي لا يمانع مشاركتهما في كأس العرب.

ولن يستفيد منتخب مصر أيضا من لاعبي بيراميدز بسبب مواجهة ملحق الكونفدرالية.

علم FilGoal.com في وقت سابق أن منتخب مصر استبعد لاعبي بيراميدز من قائمة كأس العرب بسبب موعد مواجهتي الأخير في الكونفدرالية.

وتلعب مصر في المجموعة الرابعة من كأس العرب مع منتخبات الجزائر ولبنان والسودان.

ويستهل الفراعنة البطولة بمواجهة لبنان يوم 1 ديسمبر ثم السودان في 4 ديسمبر ثم الجزائر في 7 ديسمبر.

وتشارك المنتخبات دون اللاعبين المحترفين في الدوريات الأوروبية نظرا لأنها تجري في وقت ليس ضمن الأجندة الدولية.

وستلعب مصر دون لاعبيها المحترفين في أوروبا والسعودية.

وتوجت مصر بلقب البطولة العربية عام 1992 على حساب السعودية في الأراضي السورية.

كأس العرب بيراميدز
نرشح لكم
حوار في الجول – الهيدوس: استغلينا كل الفرص ضد الإمارات.. ولا نفكر في نهائي كأس العرب معلول ينضم لتدريبات تونس استعدادا لمواجهة مصر منافس مصر - السودان يقيل فيلود ويعين مدربا وطنيا حكاية مروان داوود – "شبيه روبرتسون" ورحلة من الأهلي لـ المنتخب عبر الدرجة الثالثة
أخر الأخبار
حوار في الجول – الهيدوس: استغلينا كل الفرص ضد الإمارات.. ولا نفكر في نهائي كأس العرب 28 دقيقة | كأس العرب 2021
منافس مصر – الإقالة الثانية في مجموعة الفراعنة.. نيجيريا تعلن رحيل روهر 54 دقيقة | إفريقيا
الصدارة تبتعد.. سقوط نابولي على يد إمبولي ساعة | الدوري الإيطالي
استراحة في إسبانيا - ريال مدريد (1) - (0) أتليتكو مدريد.. نهاية الشوط الأول ساعة | الدوري الإسباني
مرتضى منصور لـ في الجول عن تقارير "عودة ساسي": لا أستطيع الإجابة الآن ساعة | ميركاتو
صلاح على القمة.. جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي موسم 21-22 ساعة | الدوري الإنجليزي
اتحاد الكرة يعلن خارطة طريق انتخاب مجلس الإدارة الجديد ساعة | مصر
تشكيل باريس سان جيرمان - ميسي ومبابي يقودان الهجوم.. وثلاثي في خط الوسط ساعة | الدوري الفرنسي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 كأس العرب - موعد مباراة مصر مع الأردن في ربع النهائي.. والقنوات الناقلة 2 وائل جمعة يكشف لـ في الجول سبب غياب أفشة عن مواجهة الجزائر 3 دوري أبطال أوروبا - الفرق المتأهلة إلى ثمن النهائي.. وموعد القرعة 4 تريزيجيه يسجل في مباراته الأولى بعد العودة من الإصابة