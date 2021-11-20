في الجول يكشف سبب تأخر إعلان قائمة مصر المشاركة في كأس العرب 2021

السبت، 20 نوفمبر 2021 - 14:33

كتب : FilGoal

مصر الجابون تصفيات كأس العالم

لم يعلن منتخب مصر بعد أسماء اللاعبين المشاركين في كأس العرب قطر 2021 التي تنطلق 30 نوفمبر الجاري.

وكان مفترضا إعلان القائمة مساء الجمعة لأنه آخر يوم لإرسال أسماء اللاعبين، لكن مصدر في الفريق أوضح لـFilGoal.com سبب التأخر.

وقال المصدر:"حصلنا على استثناء من الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) للتأخر في إرسال القائمة مثل فرق أخرى، سنعلنها بعد ساعات قليلة".

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وأضاف "القائمة المبدئية التي ضمت 35 لاعبا تغيرت أكثر من مرة بموافقة فيفا وبطلب من المدير الفني كارلوس كيروش".

واستمر "بداية من استبعاد لاعبي بيراميدز بسبب مشاركتهم في الكونفدرالية، مرورا باستبعاد أحمد حجازي، إلى التعديل النهائي على القائمة".

وأتم "هناك أكثر من لاعب جديد دخل القائمة التي ستقتصر على 23 لاعبا".

وكان منتخب مصر أعلن قبل شهر ونصف قائمة أولية للبطولة التي تستضيفها قطر. (طالعها من هنا)

لكنه أُجبر على تعديلها بسبب خروج لاعبي بيراميدز، المرتبطون بمباريات في الكونفدرالية، واستبعاد المدافع أحمد حجازي لاعب الاتحاد السعودي الذي رفض ناديه انضمامه لقائمة البطولة.

وتلعب مصر في المجموعة الرابعة من كأس العرب مع منتخبات الجزائر ولبنان والسودان.

ويستهل الفراعنة البطولة بمواجهة لبنان يوم 1 ديسمبر ثم السودان في 4 ديسمبر ثم الجزائر في 7 ديسمبر.

وتشارك المنتخبات دون اللاعبين المحترفين في الدوريات الأوروبية نظرا لأنها تجري في وقت ليس ضمن الأجندة الدولية.

وستلعب مصر دون لاعبيها المحترفين في أوروبا والسعودية.

وتوجت مصر بلقب البطولة العربية عام 1992 على حساب السعودية في الأراضي السورية.

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