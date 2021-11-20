انتهت في إنجلترا - ليستر (0) (3) تشيلسي
السبت، 20 نوفمبر 2021 - 14:12
كتب : FilGoal
تابع مباشرة مباراة ليستر سيتي وتشيلسي اليوم السبت في الدوري الإنجليزي الممتاز.
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نهاية المباراة
ق71: جوووووووول! كريستيان بوليسيتش يسجل الهدف الثالث لتشيلسي
بداية الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول
ق28: جووووووووول! كانتي يسدد كرة قوية لا يقدر عليها شمايكل
ق14: جووووووووووول! روديجر يضرب الكرة برأسه في شباك ليستر إثر ركلة ركنية نفذها شيلويل
ق4: أوووووووه! شيلويل يسدد في العارضة
بداية المباراة
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