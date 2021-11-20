انتهت في إنجلترا - ليستر (0) (3) تشيلسي

تابع مباشرة مباراة ليستر سيتي وتشيلسي اليوم السبت في الدوري الإنجليزي الممتاز.

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نهاية المباراة

ق71: جوووووووول! كريستيان بوليسيتش يسجل الهدف الثالث لتشيلسي

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق28: جووووووووول! كانتي يسدد كرة قوية لا يقدر عليها شمايكل

ق14: جووووووووووول! روديجر يضرب الكرة برأسه في شباك ليستر إثر ركلة ركنية نفذها شيلويل

ق4: أوووووووه! شيلويل يسدد في العارضة

بداية المباراة