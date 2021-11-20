الإسماعيلي لـ في الجول: لعبنا بشكل أفضل أمام الزمالك عن المباريات السابقة

السبت، 20 نوفمبر 2021 - 13:32

كتب : ياسر الشريف

الإسماعيلي - الزمالك

كشف أشرف خضر عضو اللجنة الفنية بـ الإسماعيلي أن فريقه لعب أمام الزمالك أفضل من المباريات الثلاث السابقة التى خاضها فى مسابقة الدورى.

وخسر الإسماعيلي بنتيجة 2-0 أمام الزمالك في الجولة الرابعة من الدوري المصري.

وقال خضر لـ FilGoal.com: "الفريق ظهر بشكل أفضل فى الالتزام الدفاعي والتحركات داخل الملعب والوصول لمرمى المنافس".

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وتابع "عدم امتلاك الفريق لأوراق بشكل وافر فى بعض المراكز داخل التشكيل بالإضافة إلى تأثر لياقة اللاعبين فى الشوط الثانى ساهم فى خروج الفريق مهزوما".

وأضاف "اعتقد أن المدرب الأرجنتينى خوان براون، بداياته مع الفريق مطمئنة حيث يملك فكر واستطاع فى فتره أيام قليلة أن يظهر الفريق بصورة مغايرة عن التى ظهر بها فى المباريات الثلاث السابقة".

وأتم "رغم تلك الصورة إلا أن الفريق فى حاجة ضرورية إلى تدعيمات فى شهر يناير ليستطيع أن يستكمل مشوار الدورى بشكل مطمئن".

ويتذيل الإسماعيلي ترتيب الدوري بدون رصيد بعد خسارة أول 4 جولات في الدوري.

ويحل الدراويش ضيفا على المقاولون العرب في الجولة الخامسة من الدوري يوم الثلاثاء المقبل.

في الدوري الإسماعيلي الدوري المصري
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