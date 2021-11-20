التشكيل - فاردي يقود ليستر.. وهافيرتز في هجوم تشيلسي

أعلن ليستر سيتي وتشيلسي تشكيل مبارتهما اليوم السبت في الجولة 12 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتنطلق المباراة الساعة 2:30 مساء وتنقلها قناة beIN Premium 1.

وجاء تشكيل ليستر سيتي:

حارس المرمى: كاسبر شمايكل

الدفاع: مارك ألبرايتون - دانيل أمارتي - ساجلار سوينشو - جوني إيفانز - تيموتي كاستانيي

وسط الملعب: ويلفريد نديدي - بوباكاري سوماري - أديمولا لوكمان - هارفي بارنز

الهجوم: جيمي فاردي

بينما تشيلسي:

حارس المرمى: إدوارد ميندي

الدفاع: تريفو شالوبا - تياجو سيلفا - أنتونيو روديجر

وسط الملعب: ريس جيمس - نجولو كانتي - جورجينيو - بن شيلويل

الهجوم: كالوم هودسون أودوي - كاي هافيرتز - ميسون ماونت

ويسعى تشيلسي لتعزيز تصدره لترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز الذي يتزعمه برصيد 26 نقطة.

بينما ليستر في المركز 12 ورصيده 15 نقطة.