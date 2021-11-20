التشكيل - فاردي يقود ليستر.. وهافيرتز في هجوم تشيلسي
السبت، 20 نوفمبر 2021 - 13:35
كتب : FilGoal
أعلن ليستر سيتي وتشيلسي تشكيل مبارتهما اليوم السبت في الجولة 12 من الدوري الإنجليزي الممتاز.
وتنطلق المباراة الساعة 2:30 مساء وتنقلها قناة beIN Premium 1.
وجاء تشكيل ليستر سيتي:
حارس المرمى: كاسبر شمايكل
الدفاع: مارك ألبرايتون - دانيل أمارتي - ساجلار سوينشو - جوني إيفانز - تيموتي كاستانيي
وسط الملعب: ويلفريد نديدي - بوباكاري سوماري - أديمولا لوكمان - هارفي بارنز
الهجوم: جيمي فاردي
بينما تشيلسي:
حارس المرمى: إدوارد ميندي
الدفاع: تريفو شالوبا - تياجو سيلفا - أنتونيو روديجر
وسط الملعب: ريس جيمس - نجولو كانتي - جورجينيو - بن شيلويل
الهجوم: كالوم هودسون أودوي - كاي هافيرتز - ميسون ماونت
ويسعى تشيلسي لتعزيز تصدره لترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز الذي يتزعمه برصيد 26 نقطة.
بينما ليستر في المركز 12 ورصيده 15 نقطة.