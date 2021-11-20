بيراميدز يواجه مانياما في مصر يوم 5 ديسمبر

السبت، 20 نوفمبر 2021 - 12:15

كتب : FilGoal

بيراميدز - الصور من المركز الإعلامي لبيراميدز

يستضيف بيراميدز فريق إيه أي مانياما الكونغولي في 5 ديسمبر المقبل في إياب ملحق الكونفدرالية.

وأخطر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" فريق بيراميدز بموعد المباراة وسيجري الذهاب في الكونغو يوم 28 نوفمبر الجاري.

ولقاء الإياب سيجري في ملعب 30 يونيو الساعة 6 مساء.

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ويديرها الحكم الجزائري مهدي عبيد.

وتخطى بيراميدز فريق عزام التنزاني في دور الـ32 من البطولة.

وإذا تخطى مانياما سيتأهل لدور المجموعات.

واحتل بيراميدز وصافة البطولة في موسم 2019-2020 وودع النسخة الماضية من الدور نصف النهائي.

بيراميدز الكونفدرالية
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