فيفا يحدد موعد قرعة ونظام الملحق القاري لـ كأس العالم 2022

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" موعد قرعة ونظام الملحق القاري المؤهل لكأس العالم 2022.

وتقرر إجراء قرعة الملحق يوم الجمعة المقبل في 26 نوفمبر الجاري.

ويُحجز مقعدين في نهائيات كأس العالم 2022 عن طريق الملحق بين 4 قارات.

وتحدد القرعة هوية طرفي المباراتين من بين ممثلي الاتحاد الآسيوي واتحاد أمريكا الشمالية "كونكاكاف" واتحاد أمريكا الجنوبية واتحاد أوقيانوسيا (قارة أستراليا).

وستقام القرعة بعد إجراء قرعة الملحق الأوروبي في نفس اليوم.

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ومن المقرر أن تقام مباريات الملحق بنظام مواجهة واحدة فاصلة يومي 13 و14 يونيو 2022، بعدما كان مقررا لها مارس 2022.

وكان منتخبا أستراليا وبيرو قد تأهلا لكأس العالم 2018 عن طريق الملحق بعد الفوز هندوراس ونيوزيلندا على التوالي.