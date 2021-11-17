تصفيات كأس العالم - تعرف على المتأهلين الـ 10 من قارة أوروبا.. ونظام وموعد الملحق

الأربعاء، 17 نوفمبر 2021 - 00:16

كتب : FilGoal

كأس العالم

حجزت 10 منتخبات أوروبية مقاعدها في نهائيات كأس العالم 2022، بعد تأهل هولندا.

ويتصارع 12 منتخبا على 3 بطاقات عن طريق الملحق للتأهل للمونديال القطري.

وأتاح نظام التصفيات الأوروبية المؤهلة لكأس العالم 2022، تأهل أبطال المجموعات العشرة.

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فيما تخوض 10 منتخبات صاحبة المركز الثاني الملحق بالإضافة إلى النمسا والتشيك من دوري الأمم الأوروبية مباريات الملحق.

تأهلت 10 منتخبات بشكل مباشر بعدما تصدرت ترتيب المجموعات وهم كالآتي:

المجموعة الأولى: صربيا

المجموعة الثانية: إسبانيا

المجموعة الثالثة: سويسرا

المجموعة الرابعة: فرنسا

المجموعة الخامسة: بلجيكا

المجموعة السادسة: الدنمارك

المجموعة السابعة: هولندا

المجموعة الثامنة: كرواتيا

المجموعة التاسعة: إنجلترا

المجموعة العاشرة: ألمانيا

نظام الملحق:

يتم تقسيم الـ 12 منتخبا في الملحق الأوروبي على ثلاث مجموعات وتضم كل مجموعة 4 منتخبات (2 مصنفين + 2 غير مصنفين).

الطريقة الجديدة للملحق الأوروبي ستقام مباريات المرحلة الأولى من المجموعة بنظام نصف النهائي أي أن المجموعة ستشهد مباراتين بين (فريق مصنف × فريق غير مصنف) وأخرى بين (فريق أخر مصنف × فريق أخر غير مصنف).

إذ تم تقسيم المنتخبات وفقا لتصنيفها إلى 6 منتخبات مصنفة ومثلهم غير مصنفة.

المنتخبات المصنفة: (البرتغال - أسكتلندا - إيطاليا - روسيا - السويد - ويلز)

المنتخبات غير المصنفة: (تركيا - بولندا - مقدونيا الشمالية - أوكرانيا - النمسا - التشيك)

لتفاصيل أكثر على الملحق الأوروبي والمواعيد (طالع من هنـــــــــــــــــا)

تصفيات كأس العالم أوروبا
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