تصفيات كأس العالم - تعرف على المتأهلين الـ 10 من قارة أوروبا.. ونظام وموعد الملحق

حجزت 10 منتخبات أوروبية مقاعدها في نهائيات كأس العالم 2022، بعد تأهل هولندا.

ويتصارع 12 منتخبا على 3 بطاقات عن طريق الملحق للتأهل للمونديال القطري.

وأتاح نظام التصفيات الأوروبية المؤهلة لكأس العالم 2022، تأهل أبطال المجموعات العشرة.

فيما تخوض 10 منتخبات صاحبة المركز الثاني الملحق بالإضافة إلى النمسا والتشيك من دوري الأمم الأوروبية مباريات الملحق.

تأهلت 10 منتخبات بشكل مباشر بعدما تصدرت ترتيب المجموعات وهم كالآتي:

المجموعة الأولى: صربيا

المجموعة الثانية: إسبانيا

المجموعة الثالثة: سويسرا

المجموعة الرابعة: فرنسا

المجموعة الخامسة: بلجيكا

المجموعة السادسة: الدنمارك

المجموعة السابعة: هولندا

المجموعة الثامنة: كرواتيا

المجموعة التاسعة: إنجلترا

المجموعة العاشرة: ألمانيا

Representing Europe 👊 Who will go furthest at the World Cup? 🏆#WCQ pic.twitter.com/h6ihJ1tV4n — European Qualifiers (@EURO2024) November 16, 2021

نظام الملحق:

يتم تقسيم الـ 12 منتخبا في الملحق الأوروبي على ثلاث مجموعات وتضم كل مجموعة 4 منتخبات (2 مصنفين + 2 غير مصنفين).

الطريقة الجديدة للملحق الأوروبي ستقام مباريات المرحلة الأولى من المجموعة بنظام نصف النهائي أي أن المجموعة ستشهد مباراتين بين (فريق مصنف × فريق غير مصنف) وأخرى بين (فريق أخر مصنف × فريق أخر غير مصنف).

إذ تم تقسيم المنتخبات وفقا لتصنيفها إلى 6 منتخبات مصنفة ومثلهم غير مصنفة.

المنتخبات المصنفة: (البرتغال - أسكتلندا - إيطاليا - روسيا - السويد - ويلز)

المنتخبات غير المصنفة: (تركيا - بولندا - مقدونيا الشمالية - أوكرانيا - النمسا - التشيك)

إيطاليا 🇮🇹 البرتغال 🇵🇹 تركيا 🇹🇷 ويلز 🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿 روسيا 🇷🇺 إسكتلندا 🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿 بولندا 🇵🇱 السويد 🇸🇪 التشيك 🇨🇿 النمسا 🇦🇹 مقدونيا الشمالية 🇲🇰 أوكرانيا 🇺🇦 بشكل رسمي هذا شكل ملحق تصفيات أوروبا لكأس العالم.. 12 منتخبا يتنافسون على ثلاث بطاقات فقط للتأهل إلى مونديال قطر 🇶🇦 pic.twitter.com/yjMZqO4Rsr — FilGoal (@FilGoal) November 16, 2021

لتفاصيل أكثر على الملحق الأوروبي والمواعيد (طالع من هنـــــــــــــــــا)