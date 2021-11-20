مواعيد مباريات اليوم السبت 20-11-2021 والقنوات الناقلة.. عودة الحياة لدوريات أوروبا

السبت، 20 نوفمبر 2021 - 10:50

كتب : FilGoal

ليفربول - أرسنال

انتهى التوقف الدولي، وتعود الدوريات الأوروبية للعمل بقوتها القصوى.

FilGoal.com يقدم لكم أبرز مواعيد مباريات اليوم السبت الموافق 20 نوفمبر 2021، والقنوات الناقلة.

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الدوري الإنجليزي

تستهل مباريات الجولة 12 بلقاء يجمع تشيلسي وليستر سيتي في الثانية والعصر ظهرا وتذاع على بي إن سبورتس 1 بريميوم.

وفي الخامسة مساءً يحل مانشستر يونايتد ضيفا على واتفورد وتذاع عبر نفس القناة.

والسابعة والنصف يلتقي ليفربول وأرسنال في قمة الجولة وتذاع أيضا على بي إن سبورتس 1 بريميوم.

الدوري الإسباني

بطل الدوري أتليتكو مدريد يستضيف أوساسونا في السابعة والنصف وتذاع عبر بي إن سبورتس 1.

وفي العاشرة مساءً يخوض تشافي هيرنانديز أول مبارياته الفنية مع برشلونة عندما يواجه إسبانيول في دربي كتالونيا وتذاع على بي إن سبورتس 1 بريميوم.

الدوري الفرنسي

باريس سان جيرمان يستضيف نانت في السادسة مساء وتذاع عبر بي إن سبورتس 2.

الدوري الإيطالي

لاتسيو يواجه يوفنتوس في الأولمبيكو وتذاع المباراة عبر يوتيوب الدوري الإيطالي في السابعة مساءً.

وفي العاشرة إلا الربع يلتقي ميلان مع فيورنتينا عبر نفس القناة أيضا.

نهائي كوبا سود أمريكانا

في نهائي برازيلي خالص يلتقي أتليتكو باراناينسي وريد بول براجانتينو في نهائي كوبا سود أمريكانا 2021 (تعادل الكونفدرالية الإفريقية) وتذاع عبر بي إن سبورتس 3 في العاشرة مساءً.

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