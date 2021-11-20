مروان حمدي وزيزو على القمة.. جدول ترتيب هدافي الدوري المصري لموسم 2021-2022

اشتعلت المنافسة على صدارة هدافي الدوري المصري الممتاز مع نهاية الجولة الرابعة من المنافسات والتي شهدت تشارك مروان حمدي وأحمد سيد "زيزو" للصدارة.

أحمد سيد "زيزو" سجل هدفا لـ الزمالك أمام الإسماعيلي من ركلة جزاء. في المقابل، سجل مروان حمدي هدف سموحة أمام إنبي.

نستعرض معا جدول ترتيب هدافي الدوري المصري موسم 21-22 حتى الآن

مروان حمدي – سموحة – 4 أهداف.

أحمد سيد "زيزو" – الزمالك – 4 أهداف.

وليد الكرتي – بيراميدز – 3 أهداف.

عمر السعيد – الزمالك – 3 أهداف.

عبد الله السعيد – بيراميدز – 3 أهداف.

علي معلول – الأهلي – 3 أهداف.

أحمد رفعت – فيوتشر – 3 أهداف.

أوجوستينو مابولولو – الاتحاد السكندري – 3 أهداف.

محمد هلال – البنك الأهلي – 3 أهداف.