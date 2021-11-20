مروان حمدي وزيزو على القمة.. جدول ترتيب هدافي الدوري المصري لموسم 2021-2022

السبت، 20 نوفمبر 2021 - 00:15

كتب : FilGoal

الزمالك - زيزو - عمر السعيد - محمد عواد

اشتعلت المنافسة على صدارة هدافي الدوري المصري الممتاز مع نهاية الجولة الرابعة من المنافسات والتي شهدت تشارك مروان حمدي وأحمد سيد "زيزو" للصدارة.

أحمد سيد زيزو

النادي : الزمالك

مروان حمدي

النادي : سموحة

الدوري المصري

أحمد سيد "زيزو" سجل هدفا لـ الزمالك أمام الإسماعيلي من ركلة جزاء. في المقابل، سجل مروان حمدي هدف سموحة أمام إنبي.

نستعرض معا جدول ترتيب هدافي الدوري المصري موسم 21-22 حتى الآن

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مروان حمدي – سموحة – 4 أهداف.

أحمد سيد "زيزو" – الزمالك – 4 أهداف.

وليد الكرتي – بيراميدز – 3 أهداف.

عمر السعيد – الزمالك – 3 أهداف.

عبد الله السعيد – بيراميدز – 3 أهداف.

علي معلول – الأهلي – 3 أهداف.

أحمد رفعت – فيوتشر – 3 أهداف.

أوجوستينو مابولولو – الاتحاد السكندري – 3 أهداف.

محمد هلال – البنك الأهلي – 3 أهداف.

الدوري المصري الأهلي الزمالك سموحة مروان حمدي أحمد سيد زيزو عمر السعيد علي معلول
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