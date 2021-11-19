صنداونز يتوج بأول دوري أبطال إفريقيا للسيدات في التاريخ

الجمعة، 19 نوفمبر 2021 - 22:13

كتب : FilGoal

ماميلودي صنداونز - دوري أبطال إفريقيا للسيدات

توج فريق ماميلودي صنداونز الجنوب إفريقي بطلا لدوري أبطال إفريقيا للسيدات، وذلك بتغلبه على سيكوندي هاساكاس الغاني بهدفين دون رد على ملعب "30 يونيو" في القاهرة.

وتقدم صنداونز قبل نهاية الشوط الأول بهدف شوين موريفي، فيما أضافت أنديسيوي ماجكويي الهدف الثاني في ثاني أشواط اللقاء لتحسم تتويج فريقها.

وكتب فريق سيدات صنداونز التاريخ عقب تتويجه بأول نسخة في تاريخ دوري أبطال إفريقيا للسيدات، الذي أقيم في الأراضي المصرية بنظام البطولة المجمعة من 8 فرق تنقسم إلى مجموعتين.

وأسفرت المجموعة الأولى عن تأهل هاساكاس ومالابو كينجز الغيني الاستوائي إلى نصف النهائي، وخروج وادي دجلة المصري وماندي المالي.

فيما أسفرت المجموعة الثانية عن تأهل صنداونز والجيش الملكي المغربي، وخروج ريفرز إنجيلز النيجيري وفيهيجا كوينز الكيني.

وتأهل هاساكاس إلى النهائي بالفوز على الجيش الملكي 2-1، فيما تغلب صندوانز على مالابو كينجز بركلات الترجيح 5-4 بعد التعادل صفر صفر، وفاز الجيش الملكي المغربي بالمركز الثالث بفوزه على مالابو 3-1.

صنداونز هاساكاس دوري أبطال إفريقيا للسيدات
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