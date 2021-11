صنداونز يتوج بأول دوري أبطال إفريقيا للسيدات في التاريخ

توج فريق ماميلودي صنداونز الجنوب إفريقي بطلا لدوري أبطال إفريقيا للسيدات، وذلك بتغلبه على سيكوندي هاساكاس الغاني بهدفين دون رد على ملعب "30 يونيو" في القاهرة.

وتقدم صنداونز قبل نهاية الشوط الأول بهدف شوين موريفي، فيما أضافت أنديسيوي ماجكويي الهدف الثاني في ثاني أشواط اللقاء لتحسم تتويج فريقها.

These are no players. These are artists. 👩‍🎨🇿🇦 @SundownsLadies | #TotalEnergiesCAFWCL | #ItsTimeItsNow pic.twitter.com/uLdcpLMsue